Sécurité alimentaire : Des "horizons prometteurs" de coopération entre le Sénégal et le Maroc Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Février 2023 à 18:30 | | 0 commentaire(s)|

La sécurité alimentaire, une priorité pour le Sénégal, ouvre des ‘’horizons prometteurs’’ en matière de coopération entre les autorités sénégalaises et celles du Maroc, a souligné l’ambassadeur du royaume chérifien à Dakar, Hassan Naciri. ‘’Le Sénégal a du potentiel, et son choix de prioriser la sécurité alimentaire ouvre des horizons prometteurs pour la coopération dans […] La sécurité alimentaire, une priorité pour le Sénégal, ouvre des ‘’horizons prometteurs’’ en matière de coopération entre les autorités sénégalaises et celles du Maroc, a souligné l’ambassadeur du royaume chérifien à Dakar, Hassan Naciri. ‘’Le Sénégal a du potentiel, et son choix de prioriser la sécurité alimentaire ouvre des horizons prometteurs pour la coopération dans ce domaine, d’autant plus que l’expérience du Maroc est connue et reconnue’’ à l’étranger, a déclaré M. Naciri dans une interview avec l’APS. Le Sénégal s’est lancé dans une politique d’autosuffisance alimentaire, qui nécessite d’importants besoin en engrais. Le Maroc, dont le roi est attendu mercredi à Dakar, est un important producteur d’engrais. ‘’En plus des accords existants, l’Office chérifien des phosphates est déjà présent au Sénégal et entretient une relation étroite avec le ministère de l’Agriculture et les structures spécialisées’’ dans le secteur agricole, a rappelé Hassan Naciri. La coopération devrait, hormis les importations d’engrais, être élargie au renforcement des capacités des agriculteurs sénégalais, selon l’ambassadeur du royaume chérifien. Rabat a offert aux autorités sénégalaises 25.000 tonnes d’engrais en octobre dernier, a-t-il rappelé. ‘’Il s’agit […] d’un acte de solidarité agissante, qui a été fait au moment où les prix d’engrais ont atteint des niveaux sans précédent, l’engrais étant devenu rare sur le marché international’’, a souligné Hassan Naciri. APS



Source : Source : https://lesoleil.sn/securite-alimentaire-des-horiz...

Accueil Envoyer à un ami Partager