Sécurité alimentaire : L'Ukraine aide le Kenya dans sa lutte

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec son homologue kenyan, William Ruto. Dans un tweet, le président ukrainien a déclaré qu'ils avaient discuté de la sécurité alimentaire et de l'initiative "Grain from Ukraine", un programme humanitaire visant à acheminer des céréales ukrainiennes vers les pays souffrant de graves pénuries alimentaires.



M. Zelensky a ajouté qu'ils ont également parlé de la création de plateformes céréalières en Afrique et ont convenu de renforcer la coopération entre les deux pays.



Le président ukrainien a également remercié le Kenya pour son soutien et sa "coopération constructive au sein des Nations unies" dans le contexte de la guerre qui a éclaté dans son pays après l'invasion russe en février de l'année dernière.