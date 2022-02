Sécurité alimentaire et nutritionnelle : L’Oci trouve indispensables les produits agricoles

Durant la pandémie de la Covid-19, l’instabilité du marché des denrées agricoles s’est accentuée de manière considérable et de nombreux pays de l’Oci dépendants des produits de base sont devenus plus vulnérables, a relevé le secrétaire général adjoint de l’Oci.



Un communiqué de l’Organisation parvenu à Lejecos rapporte que Dr. Ahmad Kawesa Sengendo fait également remarquer que semblable vulnérabilité était au cœur de moults défis économiques et sociaux auxquels se trouvent confrontés de nombreux pays de l’Oci et que la lutte contre ce phénomène est primordiale pour parvenir au développement durable, éradiquer la pauvreté et renforcer la sécurité alimentaire.



Le Forum et le Réunion d’experts ont mis l’accent sur les questions liées à la mise en œuvre des Programmes d’Action de l’Oci pour le Développement des produits agricoles stratégiques, à savoir le blé, le riz et le manioc, qui ont été entérinés par la 8ème Conférence ministérielle de l’Oci sur la Sécurité alimentaire et le Développement agricole, tenue à Istanbul, en République de Turquie, en 2021.



D’autres questions ont figuré à l’ordre du jour de ces rencontres et comprennent la sécurité alimentaire, les normes alimentaires Halal, la mise en place de systèmes alimentaires résilients, l’intensification des investissements agricoles et l’amélioration des capacités humaines et institutionnelles dans les États membres de l’Oci.



Bassirou MBAYE





Les produits agricoles sont indispensables pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que pour la création de richesses et la réduction de la pauvreté dans certains États membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (Oci). C’est l’avis de Dr. Ahmad Kawesa Sengendo, secretaire général adjoint de l’Oci, exprimé lors de la cérémonie d’ouverture du Forum de l’Oci sur le développement des produits agricoles stratégiques et de la réunion d’experts sur la sécurité alimentaire et les aliments sains qui s’est tenu du 14 au16 février 2022.Source : https://www.lejecos.com/Securite-alimentaire-et-nu...