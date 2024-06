Sécurité civile, surveillance des plages, prévention des inondations: Le PM invite les départements ministériels à être opérationnels...

Le Premier Ministre, Ousmane Sonko, lors du Conseil des Ministres qui s'est tenu, ce mercredi 26 Juin 2024, a invité les départements ministériels concernés par la sécurité civile, la prévention des inondations et la surveillance des plages à être opérationnels.



Le Premier Ministre, dans sa communication, a évoqué l’impérieuse nécessité pour les départements ministériels concernés d’accorder une attention particulière aux actions requises en matière de sécurité civile, notamment pour la prévention des inondations, des noyades pendant les vacances ainsi que des chavirements de pirogues de pêche causés par les intempéries, souligne le communiqué du Conseil des Ministres.





Anticipant sur l'hivernage, Ousmane Sonko a appelé à rendre opérationnels, avant l’installation de la saison des pluies sur l’ensemble du territoire national, le système d’alerte des risques d’inondation ainsi que la Cellule de crise et d’alerte pour une prise en charge efficace notamment du soutien social, des impacts sur la circulation routière et des risques d’électrocution.



Évoquant les cas de noyade, le Premier Ministre invite le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique à prendre les dispositions requises en vue d’une surveillance efficace des plages.

