Sécurité d’Adama Barrow : Les gendarmes sénégalais vont partir

Depuis l’accession au pouvoir d’Adama Barrow, sa sécurité est assurée par des gendarmes sénégalais de la mission de la Cedeao en Gambie. Pour les remplacer, une garde gambienne est en formation, révèle une source.



Cette unité devrait compter 500 hommes. Et elle devrait compter d’anciens gardes du corps de Barrow et des personnalités de l’ex-opposition, notamment. Et tous les éléments liés au régime de Jammeh ont été écartés.



Toutefois, la formation de cette future garde rapprochée se tiendra, au Sénégal, durant le premier trimestre (janvier, février et mars) de 2018. Elle sera assurée par la gendarmerie sénégalaise.









XALIMANEWS