Sécurité dans l’espace Uemoa : Le président de la Commission note un faible taux d’informatisation des postes de Police

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Septembre 2021 à 13:30 | | 0 commentaire(s)|

Selon M. Diop, le projet de feuille de route qui est proposé aux ministres pour validation prend en compte les domaines de coopération identifiés par l’Accord-cadre de coopération, à savoir, « toutes menaces à la sécurité susceptibles de compromettre la stabilité des institutions et la paix sociale ». Ainsi, il s'articule autour de plusieurs objectifs, à savoir : - renforcer le partage d'information et de renseignements ainsi que la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée dans les zones transfrontalières ; - impliquer la population dans la prévention et la gestion des crises et des conflits ; et - développer des espaces frontaliers de paix et de sécurité.



Abdoulaye Diop a rappelé que ce nouveau référentiel, qui couvre la période 2021-2025, intègre l’appui à la gestion sécurisée des frontières, une des actions phares de la feuille de route de la Commission de l’Uemoa intitulée ʺCadre d’Actions Prioritairesʺ - « Cap 2025 ». En soumettant à votre appréciation le projet de rapport sur l’informatisation et l’interconnexion des postes de police dans l’espace Uemoa, la Commission de l’Uemoa donne suite à une des importantes mesures du Plan d’action pour la paix et la sécurité dans l’espace Uemoa du 5 juin 2016.



«En effet, le niveau d’informatisation des postes de police frontaliers demeure faible : sur un total de 308 postes de police frontaliers dans l’espace de l’Union, 42 seulement

sont équipés en système informatisé de contrôle automatique et instantané des flux migratoires, soit 13,6% », révèle le président de la Commission de l’Uemoa. Il a indiqué que l’adoption du rapport permettra à la Commission de l’Uemoa de prendre les mesures idoines pour aider au renforcement de la gestion sécurisée de nos frontières.



Il a félicité les ministres pour le niveau satisfaisant de mise en œuvre de la feuille de route de 2019, dans un contexte sécuritaire difficile, aggravé par la pandémie du Covid-19. Abdoulaye Diop affirme que la coopération entre les services de sécurité des Etats membres s’est consolidée.

Adou FAYE





Source : La sixième réunion ministérielle sur la sécurité dans l’espace Uemoa s’est déroulée le 10 septembre dernier à Abidjan. A cette occasion, le président de la Commission de l’Uemoa, Abdoulaye Diop a noté un faible d’informatisation des postes de Police.Source : https://www.lejecos.com/Securite-dans-l-espace-Uem...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos