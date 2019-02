Sécurité de Me Madické Niang: La police a déjà pris ses quartiers

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Février 2019 à 19:19

Le ministère de l'Intérieur avait pris la décision, suite au drame de Tambacounda, de faire assurer la sécurité des candidats par des éléments de la police ou de la gendarmerie.



Pour le candidat Me Madické Niang, la mesure a été effective ce mercredi. Des membres de la première compagnie du Gmi du camp Abdou Diassé assurent déjà la sécurité de l'ancien ministre des Affaires étrangères.







