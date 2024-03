Sécurité ferroviaire: Du matériel belge pour les Chemins de fer du Sénégal Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mars 2024 à 23:00 | | 0 commentaire(s)|

Le Royaume de Belgique et le Sénégal ont signé, samedi 9 janvier, à Paris, une convention d’un don en matériel destiné à l’installation de passages à niveau moderne sur le réseau ferroviaire de notre pays. PARIS – Ce don d’environ un million d’euros, soit près de 650 millions FCfa, a été signé par Malick Ndoye, […] Le Royaume de Belgique et le Sénégal ont signé, samedi 9 janvier, à Paris, une convention d’un don en matériel destiné à l’installation de passages à niveau moderne sur le réseau ferroviaire de notre pays. PARIS – Ce don d’environ un million d’euros, soit près de 650 millions FCfa, a été signé par Malick Ndoye, Directeur général de la Société des chemins de fer du Sénégal (Cfs) et Bernard Defalque, manager général de l’entreprise belge Futur ressources, spécialisée dans les domaines de gestion intelligents des chemins de fer en Belgique. Il s’agit, à travers ce projet, d’installer quatre passages à niveau modernes dans la capitale du rail, Thiès, pour mieux sécuriser les populations de la ville. Trois antennes satellites équipées d’ordinateurs dans les locomotives pour détecter et alerter les conducteurs de présence humaine sur les voies. L’État fédéral belge contribue à hauteur de 700.000 euros et le Gouvernement de Wallonie-Bruxelles, 243.000 euros, pour appuyer le Sénégal dans sa politique de reconstruction et de modernisation du chemin de fer. Selon M. Defalque, dont le dernier séjour à Dakar remonte à décembre dernier, il reste au Sénégal de signer l’exemption des droits de douane afin d’amoindrir les coûts liés aux taxes douanières. Pour le Dg des Cfs, Malick Ndoye, assisté de Mme Sokhna Ndiaye Diagne, Directrice de cabinet du Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, Mansour Faye, et Mamadou Dia, Directeur des transports ferroviaires, cet accord qui vient d’être signé est le fruit de plusieurs mois d’échanges avec le partenaire donateur. Il a remercié le Gouvernement belge pour ce financement très attendu pour la sécurité des personnes et des biens. Son souhait est de voir d’autres villes des régions de l’intérieur, comme Tambacounda, se doter de ces infrastructures qui renforceront la sécurité des chemins de fer. Les travaux des passages à niveau qui vont débuter cette année vont s’étaler sur une durée de deux ans. El Hadji Abdoulaye THIAM (Correspondance particulière à Paris)



Source : Source : https://lesoleil.sn/securite-ferroviaire-du-materi...

