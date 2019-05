Sécurité publique: Aly Ngouille Ndiaye peut désormais mobiliser la gendarmerie Fortement critiqué, notamment par l’opposition, Aly Ngouillle prend du galon. Le ministre de l’Intérieur peut, désormais, mobiliser de la gendarmerie, entre autres missions, dans sa prérogative régalienne de maintien de l’ordre et de police administrative à travers le pays, selon la RFM. Va-t-on ainsi vers la fusion de la Gendarmerie et de la Police comme déjà évoquée. L’avenir nous édifiera.



Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mai 2019 à 10:28 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos