Sécurité publique: Les avertissements de Antoine Diome, à quelques jours du Procès Sonko vs Mame Mbaye Niang !

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Mars 2023

A quelques jours du procès devant opposer Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome s’est exprimé hier sur la question de la sécurité publique. Personne ne peut la saper, dit-il.



«Si quelqu'un veut remettre en cause les acquis républicains du pays, il pourra le faire avec d'autres mais le régime de Macky Sall ne se laissera pas faire ». Tels sont les propos tenus hier par le ministre de l’Intérieur. Antoine Féllx Abdoulaye Diome qui présidait la réunion de préparation de la Ziarra annuelle de Tivaouane, déclare que «Personne ne mettra le feu à ce pays ».



D'après lui, c'est mal connaître l'Etat que de penser que l'administration a une coloration politique. «Opposition comme pouvoir, l'Etat protège tous ses filles et fils. On ne souhaite de démêlés judiciaires à personne mais si tel est le cas, l'Etat prend toutes ses responsabilités sans distinction», a-t-il déclaré. Ses propos sont rapportés par Libération, précise-t-on dans iGFM.

