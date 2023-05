Sécurité routière : Le CNP veut freiner les effets sur l’activité économique de l’entreprise

Éducation, application des lois, qualité des véhicules, des routes et des secours, tout devrait concorder vers une bonne sécurité routière. Il est intolérable que les accidents s’accumulent alors que des solutions simples existent. C’est ce que pense Jean Todt au Sénégal depuis le 03 mai dernier. L’envoyé spécial des Nations Unies pour la sécurité routière a déjà échangé avec le président Macky Sall, ainsi qu'avec le ministre des Transports, des représentants du secteur privé, mais aussi avec des élèves autour de la prévention.

Ce vendredi, c’était au tour du patronat d’échanger avec l’ancien pilote automobile qui plaide pour une réduction de moitié du nombre de victimes de la route dans le monde d'ici à 2030. Alors que le Sénégal a été récemment été endeuillé par des accidents comme ceux de Sikilo ou de Sakal, l’heure de mettre en pratique les solutions est alors arrivée.

« La vétusté du parc automobile, manque de contrôle technique et d'application des sanctions, non-respect du code de la route, somnolence, ou encore négligence : les facteurs d'accidents sont multiples et « on sait ce qu'il faut faire », souligne Jean Todt, devant le conseil national du patronat.

Meïssa Fall, président de la commission sociale-norme du travail du CNP dans le cadre de l’implication de l’entreprise, indique que du point de vue de la réalisation de ses objectifs économiques et financiers, on doit aussi mieux s’engager dans la lutte contre l’insécurité routière et par conséquent contre les multiples accidents.

