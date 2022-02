Sécurité routière : Une importante délégation sénégalaise à la 75e Assemblée générale des Nations Unies Une importante délégation sénégalaise était à la 75e assemblée générale du Comité des transports intérieurs des Nations unies (ITC) et au festival international de film sur la sécurité routière, au palais des Nations Unies à Genève.



Rédigé par leral.net le Lundi 21 Février 2022 à 17:21 | | 0 commentaire(s)|

La délégation sénégalaise est conduite par le Directeur de cabinet du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Monsieur Thierno Demba Sow, avec le Directeur général de l’Agence nationale de Sécurité routière (ANASER).



Ils étaient aussi en compagnie de Monsieur Cheikhou Oumar Gaye, un homme du sérail, connu pour son engagement pour la promotion de la sécurité routière au Sénégal depuis plusieurs années.



La création de l’ANASER, nous dit la note d’information, confirme la volonté du Sénégal de poursuivre les actions visant à atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies relatifs à la sécurité routière et celle de se conformer aux directives et recommandations communautaires (Union Africaine, CEDEAO, UEMOA, OSRAO, ARSO) de promotion de la sécurité routière.



