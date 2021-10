Sécurité sanitaire des aliments : Un exercice de simulation sur l’opérationnalisation du Pnrussa organisé à Thiès

Selon la Fao, il s’agira d’appuyer l’organisation d’un exercice de simulation sur le terrain avec les différentes parties prenantes du système national de sécurité sanitaire des aliments au Sénégal. L’exercice va porter sur une simulation d’un cas d’urgence intervenant chez des populations des centres urbains victimes d’intoxication. « Les maladies d’origine alimentaire, ainsi que les évènements ayant une incidence sur la sécurité sanitaire des aliments, tout le long de la chaîne alimentaire, demeurent une cause importante de morbidité dans le monde et de manière plus accrue dans les pays en développement. C’est ainsi que dans la région africaine, il est noté selon l’Oms (2015) environ 137 000 décès représentant le 1/3 de la mortalité mondiale due aux maladies d’origine alimentaire », a déclaré Mamadou Ndiaye, expert en sécurité sanitaire des aliments, représentant le représentant résident de la Fao.



Selon lui, au Sénégal, les maladies d’origine alimentaire sévissent de façon récurrente et cet état de fait est accentué par de nombreux facteurs parmi lesquels la prolifération des aliments vendus sur la voie publique, les changements notés dans les habitudes alimentaires, les modes de préparation, de transformation et de conservation, la mondialisation des échanges, etc. Il se dit confiant que cet exercice, permettra aux autorités en charge de la sécurité sanitaire des aliments, une meilleure maîtrise des procédures opérationnelles standards définies dans le Pnrussa; le renforcement de la collaboration multisectorielle et pluridisciplinaire pour une meilleure réponse aux urgences de Ssa au niveau du Sénégal ; la maîtrise des procédures de communication sur les risques en cas d’urgence dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments.



Adou Faye



Afin de permettre au Sénégal d’avoir un plan d’intervention, le Plan national de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments (Pnrussa) a été élaboré dans le cadre du projet FAO/GCP/SEN/067/Lux « Renforcement de la capacité de surveillance, d’alerte rapide et de préparation à la gestion des urgences de sécurité sanitaire des aliments dans la région Uemoa, et mise en œuvre au Sénégal ». Pour opérationnaliser le Pnrussa et éprouver e-SSA, il est organisé à Thiès, une simulation sur le terrain de la mise en œuvre du Pnrussa afin de tester l’efficacité des procédures du 25 au 29 octobre 2021.Source : https://www.lejecos.com/Securite-sanitaire-des-ali...