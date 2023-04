Sédhiou / Amélioration de la chaîne de valeur riz pour combattre la faim : Une plateforme lancée pour asseoir une croissance forte et inclusive

Sous l’autorité de la tutelle de l’Agriculture et en partenariat avec l’Institut sénégalais de recherche agricole et son Bureau d’analyse macro-économique (ISRA-BAME), le Projet de valorisation des eaux pour le développement des Chaînes de valeur (PROVALE-CV) se fixe comme objectif global, de contribuer à asseoir une croissance économique forte, inclusive et durable et l’amélioration des conditions de vie des populations rurales.



Le chef du bureau PROVALECV de Sédhiou a déclaré que «l e PROVAL-CV est un projet de valorisation des eaux pour le développement des Chaînes de valeurs riz qui est sous la tutelle du ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural. Il est financé par la Banque africaine de développement et, est lancé dans la région de Sédhiou, depuis 2020.



Depuis, nous menons des activités de réalisations d’infrastructures de production et d’appui aux chaînes de valeur », explique-t-il. Et de poursuivre : « c’est la raison pour laquelle, le projet a pensé, de concert avec son partenaire ISRA, de mettre en place des plateformes d’innovation. Au début, il y en avait une seule pour toutes les régions du Sud du pays ; mais nous avons trouvé pertinent d’en installer dans chacune des régions de la Casamance ».



L’ensemble des acteurs à savoir les partenaires, les projets et programmes, les services techniques d’appui-conseil, d’innovation et de recherche, les producteurs et multiplicateurs de riz mais également les commerçants, les institutions financières et les transporteurs, y ont également pris part, afin, dit-on, de trouver une solution à la problématique de la riziculture dans la région de Sédhiou.



4 600 hectares, avec 18 vallées, a revitaliser !



Selon toujours Samba Diop, le chef du bureau de Sédhiou, « la région dispose d’un fort potentiel en termes de vallées et de bas-fonds rizicoles. Les études ont montré qu’il y a plus de 120 000 hectares disponibles. C’est ce que le ministère a compris, à travers son projet PROVAL, pour investir plus de six (6) milliards pour les aménagements de vallées et de bas-fonds. Certaines vallées sont déjà aménagées et d’autres sont en cours de finalisation. C’est plus de 4 600 hectares, avec 18 vallées dans les départements de Sédhiou, Goudomp et de Bounkiling.



L’objectif, c’est de réaliser des digues de retenue d’eau et anti-sel. Nous faisons également de la production avec des semences de pré-base, avec l’ISRA, et pour la production marchande », a notamment précisé M. Diop.



Quant à l’adjoint au gouverneur de la région chargé du Développement, Oumar Ngalla Ndiaye, il a indiqué que « cette plateforme va sans doute constituer un levier solide pour accroître la production du riz dans la zone. Avec l’implication de l’ensemble des acteurs, nous avons bon espoir que les vallées seront bien aménagées et par tous les acteurs, dans une dynamique d’ensemble, pour atteindre les objectifs de productivités et de rentabilité ».



Et de rassurer que les problèmes posés, au rang desquels la divagation des animaux dans les zones de cultures et la dégradation des sols, trouveront des solutions au sein de cette plateforme d’innovation.













Sud Quotidien