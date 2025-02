Sédhiou : Des syndicats ont observé un débrayage suivi d'une grève totale Rédigé par leral.net le Mardi 4 Février 2025 à 16:17 | | 0 commentaire(s)|

La coalition des syndicats des enseignants de Sédhiou (sud) a annoncé, mardi, avoir observé, à 9 heures, un débrayage suivi d’une grève totale pour dénoncer le retard du paiement des indemnités de déplacement du baccalauréat, la gestion des ressources humaines dans l’académie, entre autres. ‘’Les revendications des enseignants portent sur trois points essentiels notamment la gestion des ressources humaines dans l’académie, les indemnités du baccalauréat et le dialogue social entre acteurs de l’éducation ’’, a dit Abdoulaye Diallo, porte-parole de la coalition, lors d’un point de presse. Concernant la gestion des ressources humaines, l’introduction du LYNAQE (lycée nation-armée pour la qualité et l’équité) a engendré une migration de professeurs vers ce nouvel établissement, créant un déséquilibre notable dans les autres établissements, notamment dans les disciplines scientifiques, a indiqué M. Diallo, également secrétaire général du Syndicat des enseignants libres du Sénégal (SELS/Authentique). Il a également souligné que les lycées Balla Moussa Daffé et Ibou Diallo souffrent actuellement d’un manque de professeurs en sciences de la vie et de la terre (SVT), signalant qu’un collège de la commune compte trois enseignants de cette même matière. ‘’Une solution avait été proposée à l’autorité pour redéployer un des professeurs vers les lycées, mais cette suggestion a été ignorée’’, a-t-il expliqué. D’après lui, ce déséquilibre impacte négativement l’enseignement et l’apprentissage, avec des élèves n’ayant pas été évalués depuis le début de l’année scolaire. En plus, a-t-il ajouté, les enseignants réclament le paiement des indemnités liées aux examens du baccalauréat, ainsi que des allocations familiales et des indemnités de classes spéciales qui sont en retard. La coalition des syndicats appelle à une reprise du dialogue social pour créer un cadre de concertation permanent entre les autorités et les partenaires afin de résoudre ces problèmes de manière durable. Interpellé sur la question, l’inspecteur d’académie de Sédhiou, Cheikh Yaba Diop, a déclaré que ses portes sont ouvertes à la concertation avec tous les partenaires. Il a fait part de son engagement à dialoguer malgré ses trois mois seulement de service à Sédhiou. Il a assuré que le cadre de dialogue social sera redynamisé pour renforcer les échanges entre l’IEF, l’IA et les partenaires. Concernant la gestion des ressources humaines, il a assuré que des mesures avaient été prises pour redéployer une professeure de SVT au lycée Balla Moussa Daffé, pour équilibrer ainsi l’utilisation du personnel enseignant. M. Diop a annoncé que les autorités compétentes sont déjà été informées du problème de non-paiement des indemnités de baccalauréat. Enfin, il a exhorté les organisations syndicales à être plus disponibles pour le dialogue, afin de résoudre efficacement les situations similaires.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-78586-sdhiou-des-syn...

Accueil Envoyer à un ami Partager