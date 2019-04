Sédhiou : Incinération de 3 tonnes de produits impropres à la consommation d'une valeur 5,5 millions de FCFA Le service régional du Commerce de Sédhiou, sous le contrôle des autorités administratives, sanitaires et sécuritaires, a procédé, ce mercredi, à l'incinération de trois tonnes de produits impropres à la consommation. Il s'agit de produits alimentaires contrefaits, frauduleux, périmés et de médicaments impropres à la consommation, d'après Mady Danfakha, Chef de service régional du Commerce. Ces produits, d'une valeur de 5,5 millions de FCFA, sont retirés du circuit de distribution (boutiques, marchés, restaurants, magasins de stockage et pharmacies), rapporte le journal "L'Observateur".

