Sédhiou : Macky Sall inaugure un hôpital à la pointe des mutations

Le Chef de l’État a inauguré, jeudi 2 mars 2023, l’hôpital de niveau 2 de Sédhiou d’une capacité de 150 lits et d’un coût global de plus de 20 milliards de FCfa.

De nos envoyés spéciaux à Sédhiou, Abdoulaye DIALLO, Samba DIAMANKA (textes) et Ndèye Seyni SAMB (photos)

Dans le cadre de sa tournée économique dans la région, le Président de la République, Macky Sall, a inauguré, hier, le nouvel hôpital de Sédhiou qui porte le nom d’Amadou Tidiane Ba. Le Chef de l’État a fait savoir que cette région de la Moyenne Casamance mérite toute son attention. Car étant au cœur de son projet de développement économique et social. «Dès mon accession à la tête de l’État, j’ai pris l’option d’investir dans la modernisation et le développement territorial du Sénégal. Aujourd’hui, nous savons que Sédhiou a changé de visage avec notamment la réalisation de plusieurs infrastructures dans les domaines routiers, hydrauliques, de l’électrification mais surtout du désenclavement de nombreuses localités», a déclaré le Président Sall. Dans sa politique de développement, il indique avoir par ailleurs misé sur les secteurs comme l’éducation, la formation, la santé.

Avec l’ouverture de l’hôpital Amadou Tidiane Ba, dit-il, la région de Sédhiou a désormais une infrastructure sanitaire moderne d’un niveau élevé et dont l’architecture innovante permettra son extension aux besoins pour le futur. L’État a financé cet édifice d’un montant de 20,185 milliards FCFa. «Je voudrais féliciter l’entrepreneur qui a travaillé dans les délais malgré la pandémie de la Covid-19, la crise économique suite à la pandémie et la guerre en Ukraine. Il m’a dit qu’à Tivaouane, plus de 500 travailleurs s’affairent jour et nuit pour la construction de l’hôpital Elhadji Malick Sy, mais aussi celui de Matam-Ourossogui», a lancé le Chef de l’État. Le Président de la République a profité de cette occasion pour rendre hommage au parrain, Amadou Tidiane Ba, qui «a consacré toute sa vie à la transmission du savoir au service de la République et de sa région natale», rappelant le riche parcours de l’homme. Il fut notamment Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Recteur de l’Université Assane Seck de Ziguinchor.

L’hôpital de Sédhiou, comme ceux réalisés à Kédougou, Touba et Kaffrine, fait partie d’une nouvelle génération de culture hospitalière qui vient élargir la carte sanitaire de notre pays et relever son plateau technique avec un service d’aide aux diagnostics dotés d’équipements de dernières générations. Sa construction, rappelle Macky Sall, s’inscrit dans le cadre d’un plan d’investissement pour un système de santé et d’action sociale résilient et pérenne dans ses composantes infrastructures, équipements et ressources humaines. Un système de santé couvrant l’ensemble du territoire national afin de favoriser l’accessibilité géographique et la disponibilité des offres de soins de qualité.

Des populations «éternellement» reconnaissantes envers Macky Sall

Quelques heures avant l’inauguration du Centre hospitalier de Sédhiou, l’équipe du «Soleil» est allée sur place, à la rencontre des usagers. Tous expriment le même sentiment de gratitude envers le Chef de l’État Macky Sall.

Aucune voix discordante. Tous les usagers rencontrés, hier, devant le Centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou ont eu la même réaction émotionnelle positive. Le même sentiment de gratitude et de reconnaissance envers le Chef de l’État Macky Sall. «C’est grâce au Président Macky Sall que Sédhiou a obtenu ce bijou, cet hôpital ultra moderne», lance, très ému, Malang Niabaly, en répondant à notre question. «Je ne trouve pas les termes justes pour dire un grand merci à Macky Sall. Sédhiou lui sera éternellement reconnaissant». Malang venait juste de franchir le portail du majestueux hôpital. Sa fille y est internée depuis une semaine. C’est un grand soulagement, dit-il, d’avoir juste à côté une structure hospitalière avec un plateau médical aussi relevé. «On a longtemps souffert. Une toute petite complication nécessitait une évacuation vers Ziguinchor ou Kolda. Aujourd’hui, nous avons tout sur place. Ce sont même les malades de ces deux régions qui viennent se soigner à Sédhiou. Quel progrès !» soutient Malang qui ne demande qu’une chose : l’amélioration du service d’accueil. «À ce niveau, il y a des choses à revoir». Autre témoignage, même sentiment de fierté et de gratitude. «Le simple fait de passer devant l’hôpital procure une immense joie. Sédhiou n’oubliera jamais le Président Macky Sall», souligne Mariétou Diatta, originaire de San Samba, chef-lieu de commune situé à 30 km de Sédhiou. Avant, se rappelle-t-elle, se rendre à l’hôpital était source d’incertitudes et d’angoisse. «Ce n’était pas rassurant. On pouvait s’attendre à tout. Et le plus souvent, on rentrait insatisfait à cause du manque de personnel qualifié et de la vétusté du plateau technique». Ibrahima Diop, ordonnance à la main, dit qu’il avait même fini par boycotter les structures sanitaires locales, à force d’entendre la même phrase : «On va devoir vous transférer à Ziguinchor». «C’était frustrant, surtout pour nous qui n’avons pas beaucoup de moyens. Maintenant, tout cela entre dans le registre des mauvais souvenirs. Dieu merci, nous avons cet hôpital de dernière génération grâce à Macky Sall».

Service d’accueil

Ibrahima Diop magnifie donc «le grand bond en avant» enregistré par la région dans le domaine de la santé. En revanche, lui, comme plusieurs usagers interrogés, plaide pour un service d’accueil plus ouvert, adapté et qui prend en compte la spécificité de la région. «On aimerait que le service d’accueil soit amélioré. Un bon accueil donne une première impression positive», relève notre interlocuteur qui s’empresse d’ajouter : «La plupart des malades et leurs accompagnants sont illettrés. Les agents préposés à l’accueil doivent comprendre ce fait en étant compréhensifs, ouverts et disponibles». Coumba Coly va plus loin. Elle pense que même les agents de sécurité qui filtrent les entrées et sorties doivent être sensibilisés. «Ce sont les premiers contacts. Ils doivent coopérer, au besoin guider gentiment les usagers», soutient Coumba. Pour elle, c’est la meilleure manière de rentabiliser tous les efforts et investissements faits par le Gouvernement. Parlant justement de rentabilité, Bintou Faye estime, pour sa part, que les coûts des prestations sont également élevés. «La santé n’a certainement pas de prix, mais nous constatons que les soins sont excessivement chers. Nous souhaitons, par conséquent, que l’hôpital soit accessible à toutes les couches de la population. Et cela nécessitera une réduction du coût des services offerts».

188 agents recrutés et mis à la disposition de l’hôpital de Sédhiou

Le Centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou qui a effectivement démarré ses activités le 16 septembre 2021 est relativement bien loti sur le plan des ressources humaines. La structure hospitalière dispose d’un personnel médical au nombre de 18 (2 gynécologues, 2 généralistes, 2 pharmaciens, 1 pédiatre, 1 néphrologue, 1 réanimateur, 1 urgentiste, 1 cardiologue, 1 ophtalmologue, entre autres), 109 agents paramédicaux (27 infirmiers d’État, 25 sages-femmes d’État, 1 nutritionniste, entre autres), 27 agents du personnel administratif et de gestion et 34 agents techniques et de soutien. Ce qui fait un total de 188 agents recrutés et qui sont effectivement en service à l’hôpital régional de Sédhiou.

11 478 patients pris en charge à la date du 30 septembre 2022

Les données du quadrirème trimestre de 2022 ne sont pas encore disponibles du fait du mot d’ordre de grève du personnel de santé (rétention de données), mais le Directeur du Centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou a pu partager quelques chiffres. Selon Ousmane Seck Dam, entre le 16 septembre 2021, date de démarrage effectif des soins, et le 30 septembre 2022, ce sont exactement 11 478 patients qui ont été reçus pour diverses pathologies à l’hôpital régional de Sédhiou. Et Ousmane Seck Dam de préciser que 4113 patients ont été admis en hospitalisation, 126 en chirurgie, 780 en gynéco-obstétrique, 1471 en radiologie et 889 patients qui ont eu à bénéficier d’un scanner. «Il nous reste à former le personnel de maintenance, à construire un abri pour accompagnants, à doubler certains équipements au laboratoire et renforcer le dispositif de traitement des déchets biomédicaux», fait savoir Ousmane Seck Dam qui promet aussi de renforcer la Division d’hygiène de la structure hospitalière.

Le Premier ministre commente les 19 mesures du Conseil des ministres décentralisé

Le Premier ministre s’est exprimé, hier, face à la presse, à l’issue du Conseil des ministres décentralisé tenu dans la capitale du Pakao. Amadou Ba d’informer la validation par le Gouvernement des 19 mesures prises, mardi, lors du Conseil présidentiel de développement consacré à la région de Sédhiou. Le chef du Gouvernement a réaffirmé ainsi la volonté de l’État de consacrer 400 milliards de FCfa à la relance de l’économie et l’accélération du développement de la région de Sédhiou. «En faisant passer l’enveloppe accordée à Sédhiou de 200 à 400 milliards, le Chef de l’État et son Gouvernement s’engagent véritablement à amplifier les réalisations et accélérer le développement de la région», a déclaré le Premier ministre qui s’est félicité des formidables résultats» obtenus par Sédhiou dans tous les domaines entre 2015 et 2022. Il a particulièrement magnifié le «bond qualitatif» enregistré par la région dans le stratégique secteur de l’Education. «En 2015, il y avait 1198 abris provisoires dans la région de Sédhiou. En 2022, il n’en reste que 673. Mieux 352 salles de classe et 262 blocs d’hygiène ont été construits», s’est réjoui le chef du Gouvernement qui annonce la construction des lycées de Marsassoum, de Tanaff, l’achèvement du siège de l’Inspection d’académie, la construction d’un Centre de recherche et de l’Institut supérieur d’enseignement professionnel (Isep) de Sédhiou. «Les 400 milliards de FCfa permettront de régler essentiellement la question de l’électrification rurale, l’amélioration de la mobilité, des pistes de productions, principalement dans les départements de Bounkiling et de Goudomp», a soutenu Amadou Ba. Il reconnaît qu’il y a des efforts à faire dans quelques domaines dont l’assainissement et l’accès à l’eau. «La région va rattraper son retard, et cela dans un délai qui n’excèdera pas trois ans», assure-t-il. Le programme d’investissement triennal (2023-2025), présenté, mardi dernier, par le Ministre des Finances et du Budget et validé en Conseil des ministres, est assurément ambitieux pour donner un coup de pouce au développement de la région.

De nos envoyés spéciaux à Sédhiou, Abdoulaye DIALLO, Samba DIAMANKA

Macky Sall lance les travaux de construction de la Sphère administrative de Sédhiou

Après avoir inauguré le Centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba, le Président de la République, Macky Sall, a procédé à la pose de la première pierre de la Sphère administrative de Sédhiou. L’infrastructure, dont les travaux de construction sont confiés à l’Agence d’exécution des travaux d’intérêt public (Agetip), abritera la Gouvernance et la Préfecture de Sédhiou ainsi qu’une vingtaine de Services régionaux. «Je vous félicite pour l’excellent travail accompli au quotidien pour les populations», s’est exprimé le Président Sall, s’adressant au Directeur de l’Agetip, El hadj Maclick Gaye, avant de l’instruire à «accélérer la cadence» et mettre tout en œuvre pour que les délais d’exécution des travaux soient respectés. Le Chef de l’État a fait savoir que le projet sera étendu aux autres régions du Sénégal. «Il s’agit de donner aux autorités déconcentrées un habitat en adéquation avec les missions régaliennes de l’État», a-t-il soutenu.

Le Directeur de l’Agetip a profité de cette occasion pour faire le point sur l’état d’avancement des travaux de la sphère administrative de Kaffrine. «Cette sphère est presque terminée. Et très bientôt, Kaffrine aura son building administratif», a assuré El hadj Malick Gaye. En plus de Kaffrine et de Sédhiou, deux autres régions, Thiès et Diourbel, ont été sélectionnées pour bénéficier de ce même programme. Et les quatre sphères vont nécessiter un financement de 21 milliards de FCfa, assuré par la Caisse des dépôts et des consignations (Cdc).

