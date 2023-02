Sédhiou : Près de 289,5 milliards de FCfa investis dans la région en 7 ans Rédigé par leral.net le Lundi 27 Février 2023 à 15:42 | | 0 commentaire(s)|

Une enveloppe de 200 milliards de FCfa a été allouée à la région de Sédhiou lors du Conseil des ministres décentralisé de 2015. 63% des engagements ont été réalisés pour un volume d’investissement se chiffrant à un peu plus de 167 milliards de FCfa. En revanche, les réalisations hors engagements ont mobilisé plus de 108 […] Une enveloppe de 200 milliards de FCfa a été allouée à la région de Sédhiou lors du Conseil des ministres décentralisé de 2015. 63% des engagements ont été réalisés pour un volume d’investissement se chiffrant à un peu plus de 167 milliards de FCfa. En revanche, les réalisations hors engagements ont mobilisé plus de 108 milliards de FCfa, soit un investissement global pour la région estimé à 289,5 milliards de FCfa. Le changement du visage de Sédhiou est bien visible. Avant 2012, la région ressemblait à un gros village. Une localité dépourvue de tout. Erigée en région en 2008, Sédhiou a souffert de son enclavement dû à son déficit en infrastructures. Avec l’arrivée de Macky Sall au pouvoir et à travers les Conseils ministériels décentralisés pour une meilleure prise en charge des préoccupations des populations, Sédhiou a réussi à prendre son envol. En 2015, le Chef de l’Etat avait annoncé une enveloppe qui tournait autour de 200 milliards de FCfa, laquelle était déclinée en 76 engagements. Le taux de réalisation de ceux-ci est de 63% (48 engagements), représentant un volume d’investissements de plus de 167 milliards de FCfa. Parmi ces engagements, 11 sont en cours de réalisation. Le Gouverneur de la région, Papa Demba Diallo, note qu’il y a eu des réalisations hors engagements. À ce niveau, sur 211 actions qui ont été identifiées, 151 ont été réalisées, représentant plus de 108 milliards de FCfa, notamment dans les domaines de l’hydraulique et de l’agriculture où le taux dépasse 700%. «Les actions en cours de réalisation sont au nombre de 27, représentant plus de 14 milliards de FCfa. Pour dire qu’aujourd’hui, la région de Sédhiou a eu à bénéficier d’un financement de 289,5 milliards de FCfa de 2015 à aujourd’hui», a-t-il expliqué. Cela dit, les 200 milliards de FCfa de 2015 ont été largement dépassés. Malgré tout, Sédhiou a toujours besoin d’investissements pour son désenclavement et la mise en valeur des produits agricoles. La région occupe la première place en matière de production d’anacarde, la deuxième en banane et en riz pluvial, sans oublier les produits halieutiques. À cet effet, le Gouverneur soutient que le désenclavement externe est pratiquement réglé par l’Etat du Sénégal qui a facilité le trafic entre Sédhiou et ses régions voisines à savoir : Ziguinchor avec le pont de Marsassoum et Kolda avec les routes bitumées. Ce qui reste, dit M. Diallo, c’est le désenclavement interne facilitant le déplacement des populations à l’intérieur de la région afin de permettre le trafic rapide avec Goudomp. Sur ce point, le Gouverneur souligne qu’il est nécessaire de trouver une solution (un pont) à la frontière naturelle qui constitue le fleuve. La région de Sédhiou va en gagner sur le plan économique, dit-il. Car, tout ce que Goudomp produit est acheminé ailleurs. Ce qui fait que l’économie régionale en pâtit. D’importants progrès sont également notés en matière d’accès à l’électricité : le taux d’électrification est passé de 20% en 2012 à 45% en 2022. Néanmoins, il reste beaucoup à faire, reconnaît l’autorité administrative. Pour le taux d’accès à l’eau potable, la région est passée de 15% en 2012 à 69% en 2022. «Quelqu’un qui connaissait Sédhiou avant et aujourd’hui, pourra voir les réalisations qui ont été effectuées. Le seul hic, c’est l’enclavement. La région produit beaucoup de choses mais ne transforme pas. C’est ce qui explique que la région ne gagne pas beaucoup au niveau de la chaîne de valeur», s’est-il désolé. Sur le plan de l’éducation, le Gouverneur rappelle encore que l’Etat a également beaucoup fait. Ainsi, le nombre d’abris provisoires est passé de 1 198 sur 3 119 classes en 2015, soit 38,4%, à 673 sur 3 119 en 2022, soit un bond de 18%. Pour la question de l’emploi et du financement des jeunes et des femmes, il soutient que la Der/Fj, le 3Fpt et d’autres structures de financement sont en train de jouer leur partition, grâce à l’implantation d’un pôle emploi. Enfin, dans le domaine du tourisme, Sédhiou a des sites mythiques comme l’île du Diable, le Fort Pinet Laprade et également plusieurs foyers religieux qui attirent chaque année des milliers de pèlerins. De nos envoyés spéciaux: Abdoulaye DIALLO, Samba DIAMANKA et Ndèye Siny SAMB (Photos)



Source : Source : https://lesoleil.sn/sedhiou-pres-de-2895-milliards...

