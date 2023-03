Sédhiou: Un budget d’investissement triennal de 400 milliards FCfa annoncé Rédigé par leral.net le Mardi 28 Février 2023 à 15:20 | | 0 commentaire(s)|

La région de Sédhiou (sud) va bénéficier d’un budget d’investissement de 400 milliards francs CFA sur les trois prochaines années pour mieux booster le potentiel de l’ancienne capitale de la Casamance, a annoncé mardi le chef de l’Etat Macky Sall. Au cours d’un conseil présidentiel sur le développement de Sédhiou, le ministre des Finances et […] La région de Sédhiou (sud) va bénéficier d’un budget d’investissement de 400 milliards francs CFA sur les trois prochaines années pour mieux booster le potentiel de l’ancienne capitale de la Casamance, a annoncé mardi le chef de l’Etat Macky Sall. Au cours d’un conseil présidentiel sur le développement de Sédhiou, le ministre des Finances et du Budget Mouhamadou Moustapha Ba a fait le point sur l’exécution des programmes arrêtés en 2015 pour la région lors du premier conseil des ministres décentralisé. ‘’Il s’agissait d’un budget de près de 200 milliards FCFA avec un taux d’exécution de 63%. Un autre budget triennal d’investissement estimé à 350 milliards FCFA sera consacré à la région de Sédhiou’’, a exposé M. Ba. A la suite de sa présentation, le chef de l’Etat a pris la décision d’accorder ‘’une enveloppe additionnelle de 50 milliards FCFA pour porter le budget à 400 milliards FCFA’’. ‘’Il s’agira d’un programme d’investissement triennal 2023- 2025 destiné à la région de Sédhiou. Ces 400 milliards CFA permettront d’intensifier les projets agricoles et l’électrification rurale’’, a notamment dit Macky Sall. APS



Source : https://lesoleil.sn/sedhiou-un-budget-dinvestissem...

