Sedhiou : retour des coupures intempestives d’électricité La production locale suspendue, le réseau d’interconnexion de Mananthali activé Les populations de Sédhiou commencent à perdre patience du retour à la normale de la fourniture du courant électrique. Les coupures ont repris de plus belle avec des pics de plusieurs heures de jour comme de nuit. Des informations crédibles issues du cercle restreint de la Senelec renseignent que les groupes électrogènes sont déjà déconnectés pour être envoyés ailleurs suite au branchement de Sédhiou sur la ligne d’interconnexion de Mananthali

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Mai 2022 à 10:09 | | 0 commentaire(s)|

Sédhiou a renoué avec les longues coupures d’électricité depuis quelques semaines. Samedi dernier, ce fut le comble avec un arrêt du service de 11 heures à zéro heure entrainant d’énormes désagréments chez les consommateurs.



« Ces coupures d’électricité, nous les vivons très amèrement ici à Sédhiou surtout la semaine dernière où on a vécu une journée entière de panne. A la maison comme dans les lieux de travail, les appareils que nous utilisons fonctionnent avec le courant ; ce qui bloque toutes nos activités. Avec ces coupures, beaucoup de produits se détériorent surtout avec la canicule qui sévit présentement à Sédhiou», a indiqué Mme Dieng Fatou Diouf.



Et par effet d’entrainement, c’est la fourniture de l’eau qui est aussi interrompue, déplore Mme Fatou Diouf : « on peut vivre sans électricité mais on ne peut jamais vivre sans eau, elle est vitale », ajoute Mme Dieng. Selon plusieurs sources proches de l’équipe cadre de la Senelec, la centrale locale de production de Sédhiou est déconnectée au profit de la ligne d’interconnexion sous-régionale de Mananthali qui va désormais, dit-on, approvisionner la Guinée Bissau, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie.



Mais le manque d’explication préalable frustre les usagers : « moi je ne comprends rien de cette affaire franchement car avant de procéder à ces changements, les responsables de la Senelec doivent prendre le soin d’informer les consommateurs. C’est notre droit et il faut qu’on nous respecte ». Pour Abdoulaye Diallo, un habitant du quartier Moricounda, même avec l’option de Mananthali, des groupes de secours doivent rester pour parer à toute éventualité.



«Depuis quelques jours, on assiste à des coupures fréquentes d’électricité à Sédhiou et qui s’étalent sur de longues heures. Ces coupures sont devenues inquiétantes d’autant plus que nous nous acheminons vers l’hivernage. C’est la raison pour laquelle on demande aux autorités de maintenir les groupes électrogènes à Sédhiou pour prendre le relais en cas de panne sur le réseau ».



Et Abdoulaye Diallo de préciser que « la distance du transport de ce courant électrique est tellement longue qu’une panne peut survenir en des lieux reculés et difficiles d’accès comme en forêt et que la réparation pourrait prendre du temps ».



Mallé Dembélé, un notable de Sédhiou à Moricounda se plaint des baisses constantes de la tension électrique au point de ne plus pouvoir utiliser ses appareils comme les climatiseurs. Le délégué régional Sud de la SENELEC Lémou Diallo que nous avons appelé informe qu’il est prévu un point de presse cette semaine pour se prononcer sur la question.

Sud Quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook