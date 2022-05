Seguiné Sy : "L'Etat a investi plus de 100 milliards F CFA pour l'école, il faut retourner en classe" Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Mai 2022 à 13:49 | | 0 commentaire(s)| Le plan d'action du G5 décrétant une semaine de grève, est selon l'enseignant-chercheur Boubacar Siguiné SY, décevant. Il soutient en effet, que certains syndicats veulent camper sur des demandes qui n'ont aucune base solide et qui ne devraient pas perturber l'école. D'ailleurs, a-t-il dit, "l'Etat du Sénégal a investi plus de 100 milliards F CFA pour l'école. Donc il est aujourd'hui très urgent pour les enseignants de retourner dans les classes afin de permettre au gouvernement de procéder à la résolution de ce problème.



