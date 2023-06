Séisme : La terre a tremblé en Afrique du Sud dans sa province la plus peuplée Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juin 2023 à 10:37 | | 0 commentaire(s)| iGFM- Un tremblement de terre de magnitude 5 est survenu dimanche près de Johannesburg, en Afrique du Sud, selon l'Institut géologique américain (United States Geological Survey). Les services d'urgence n'ont fait état d'aucune victime, en précisant que les équipes spécialisées dans la gestion des catastrophes restaient en alerte.

Le séisme s'est produit à 02H38 (00H38 GMT) à environ dix kilomètres sous la surface de la terre et a secoué les bâtiments de la province la plus peuplée d'Afrique du Sud, le Gauteng.



Les habitants ont ressenti la secousse et certains ont posté sur les réseaux sociaux des photos montrant des murs légèrement endommagés ou fissurés.



Xolile Khumalo, porte-parole des services d'urgence de Johannesburg, a conseillé aux habitants de «rester en alerte au cas où des répliques se produiraient (car) elles sont généralement plus dangereuses que le séisme initial».



L'épicentre se trouvait à Boksburg, une petite ville située à environ vingt kilomètres à l'est de Johannesburg.



Un tremblement de terre d'une magnitude de 5,3 avait frappé une ville minière près de Johannesburg en août 2014.



Le dernier grand séisme à avoir touché l'Afrique du Sud remonte à 1969, dans la province du Cap-Occidental, avec une magnitude de 6,3.



