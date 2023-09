Séisme au Maroc : un nouveau bilan fait état de 820 morts (autorités) Rédigé par leral.net le Samedi 9 Septembre 2023 à 13:36 | | 0 commentaire(s)|

Un violent tremblement de terre a frappé la province d’Al-Haouz, au Maroc, dans la nuit de vendredi à samedi. Le séisme a provoqué d’importants dégâts et semé la panique à Marrakech et d’autres villes. Le bilan est lourd : au moins 820 morts, selon un décompte provisoire. Samedi 9 septembre 2023 SOLIDARITE DU PAPE Le pape François a exprimé sa « profonde solidarité avec ceux qui sont frappés dans leur chair et leur cœur par cette tragédie », selon un télégramme envoyé au Maroc par le secrétaire d’État et N°2 du Vatican, Pietro Parolin. RECHERCHE DE SURVIVANTS Des secouristes cherchent des survivants dans les décombres de maisons touchées par le séisme, à Al Haouz. Cette province est l’épicentre du séisme, qui a fait plus de 800 morts vendredi soir. La province d’Al Haouz est l’épicentre du séisme qui a touché le Maroc le 8 septembre et fait des centaines de morts – FADEL SENNA / AFP XI JINPING « CHOQUE » « Le 9 septembre, le président Xi Jinping a envoyé un message de condoléances au roi Mohammed VI du Maroc à propos du grave séisme » dans le pays, selon la télévision CCTV. Le président s’est dit « choqué d’apprendre qu’un fort tremblement de terre s’est produit dans votre pays, causant de nombreuses victimes et des dégâts matériels ». LE POINT À 13H Dans la nuit de vendredi à samedi, aux alentours de 23h (heure locale), un puissant tremblement de terre de magnitude 6.8 sur l’échelle de Richter a secoué le royaume. La grande ville de Marrakech a été particulièrement touchée, mais la secousse a aussi été ressentie à Rabat, Ouarzazate ou Casablanca. Le dernier bilan établi par le ministère de l’Intérieur marocain fait état de 820 morts et 672 blessés, dont 205 graves. Deux numéros mis en place par la France : l’ambassade de France au Maroc a ouvert une cellule de crise joignable au +212 537689900. En France, un numéro a également été activé pour répondre aux demandes de renseignement ou d’aide, disponible au 01 43 17 51 00. L’aide internationale s’organise : ce séisme a suscité un élan de solidarité dans le monde. « La France se tient prête à aider aux premiers secours », a indiqué Emmanuel Macron sur le réseau social X durant son vol pour le G20 qui a lieu ce week-end à New Delhi. Plusieurs pays ont également proposé leurs services. Sur son site, le Secours populaire lance un appel « pressant à la solidarité et au soutien financier pour les victimes de cette catastrophe ». La Protection civile organise une campagne de dons et fait savoir qu’elle mobilise ses moyens de logistique d’urgence afin de livrer au plus vite le matériel humanitaire nécessaire et d’envoyer des équipes de sauvetage déblaiement en renfort. DE LA « SOUPLESSE » POUR LES TOURISTES Le syndicat des principaux tour-opérateurs français (Seto) a appelé samedi à faire preuve de « souplesse commerciale » pour les clients ne souhaitant plus se rendre au Maroc. Jusqu’au lundi 11 septembre, « le Seto recommande d’adopter la plus grande souplesse commerciale pour les clients ne souhaitant pas partir compte tenu de la situation locale », a-t-il indiqué dans un communiqué. « S’il est possible de proposer des reports et/ou des avoirs, les clients sont en droit de les refuser », rappelle-t-il en soulignant que sa recommandation serait actualisée lundi « au plus tard » en fonction de l’évolution de la situation. LE MAROC ET SES PREDECENTS Le tremblement de terre qui a frappé le Maroc, dans la nuit de vendredi à samedi, rappelle plusieurs catastrophes similaires dans le pays. Un séisme avait fait au moins 12.000 morts à Agadir en 1960 et avait pratiquement rayé de la carte la ville. En 2004, 628 personnes avaient aussi péri après une forte secousse, à 400 kilomètres de Rabat. International SOUTIEN AMERICAIN Dans un communiqué, Joe Biden s’est dit « profondément attristé par les vies perdues et par la dévastation causée par le tremblement de terre au Maroc ». Les États-Unis s’efforcent d' »assurer que les ressortissants américains au Maroc sont en sécurité » et « sont prêts à apporter toute assistance nécessaire au peuple marocain », a fait savoir le président américain, ajoutant se tenir « aux côtés de (son) ami le roi Mohammed VI en ce moment difficile. » Urgent 820 MORTS DANS LE SEISME Le bilan du séisme continue de s’aggraver avec 820 personnes tuées, selon un nouveau décompte du ministère de l’Intérieur. La secousse, de 7 degrés de magnitude selon le Centre national pour la recherche scientifique et technique marocain (CNRST), a également fait 672 blessés, dont 205 graves. Un précédent bilan faisait état de 632 morts et 329 blessés. 50.000 € DU SECOURS POPULAIRE Dans un communiqué, le Secours populaire annonce débloquer d’urgence 50.000€ « pour venir en aide aux enfants et aux familles qui ont tout perdu (abris, aide alimentaire, kits d’hygiène et de soins, etc.) ». L’association appelle également à toute forme de solidarité envers les sinistrés, estimant que « toutes les initiatives de collecte d’argent sont encouragées et bienvenues ». SECOURISTES ESPAGNOLS Alors que les messages de soutien affluent des quatre coins de la planète, l’Espagne propose d’envoyer des secouristes sur place. « L’Espagne a proposé au Maroc, s’il l’estime nécessaire, à la fois des équipes de secours, ce qui est en ce moment le plus important, mais aussi son aide pour la reconstruction, une fois que ce moment sera passé », a indiqué le ministre des Affaires étrangères, en marge du sommet du G20 en Inde. Le bilan est déjà très grave avec 632 victimes, mais il pourrait encore s’alourdir au fil des heures, à mesures que les décombres sont fouillés. TEMOIGNAGE « J’étais chez moi, il était plus de 23h et j’ai littéralement senti mes pieds vaciller sous moi. Un bruit assourdissant de quelques secondes, la maison a tremblé. C’est terrifiant », raconte Aina Zovko, entrepreneuse habitant à Agadir, sur LCI. « Le premier réflexe a été de sortir. Nous étions tous dehors, à la merci de cet événement et en ayant peur qu’il ne récidive. Nous ne savions pas quoi faire, nous avions peur. » UN BILAN TOUJOURS PROVISOIRE Selon la presse marocaine, la grande majorité des décès (290) se trouve à Al Haouz, épicentre du séisme qui a frappé le pays vendredi peu après 23h. Pour l’heure, on dénombre aussi 190 victimes à Taroudant, 89 à Chichaoua, 30 à Ouarzazate, 13 à Marrakech, 11 à Azilal, 5 à Agadir, 3 à Casablanca et 1 à Youssoufiya. Pour rappel, au moins 632 personnes ont été tuées dans le séisme, et 329 blessées. AIDE BRITANNIQUE Le Royaume-Uni se tient « prêt à aider » le Maroc « de toutes les manières possibles », selon le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly, et « le Royaume-Uni continue de soutenir les ressortissants britanniques dans la région ». LA SISMICITE AU MAROC Géographiquement, le Maroc n’est pas épargné par le risque sismique. Selon Jean-Paul Montagner, sismologue et professeur de géophysique, « ce qui concerne la tectonique du Maroc est lié à la collision entre la plaque africaine et la plaque eurasiatique au nord. Et cette collision a lieu au nord du Maroc, en mer Méditerranée. C’est ce qui provoque cette sismicité, relativement faible par rapport au Japon ou à l’Indonésie, mais qui provoque tout de même des séismes meurtriers ». NUMEROS D’URGENCE Voici les numéros utiles pour obtenir des renseignements sur la situation dans le pays ou obtenir de l’aide, selon un communiqué de la diplomatie française : « Notre ambassade au Maroc et le centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères à Paris ont ouvert des cellules de crise (au Maroc : +212 537689900 ; en France : 01 43 17 51 00) pour répondre aux demandes de renseignement ou d’aide de nos compatriotes ». LES IMAGES DU SEISME Des images du tremblement de terre qui a ravagé le pays et tué plus de 600 personnes, selon un bilan provisoire. PLUS FORT SEISME DU MAROC D’après les médias marocains, il s’agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour. Le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST), basé à Rabat, a indiqué que le tremblement de terre était d’une magnitude de 7 degrés sur l’échelle de Richter et que son épicentre se situait dans la province d’Al-Haouz. Dans la ville très touristique de Marrakech, qui compte 13 morts selon un bilan provisoire, des centaines de touristes et habitants des quartiers avoisinants ont trouvé refuge sur la place Jemaa el-Fna. Ils étaient nombreux à dormir à même le sol, parfois sans couvertures. LES DEGATS A MARRAKECH Une rue de la médina de Marrakech, le centre historique, jonchée de débris. Selon l’ambassadeur de France, les dégâts y sont plus importants que dans la ville moderne où les bâtiments résistent mieux aux secousses. Une rue de la médina de Marrakech, sous les décombres – FADEL SENNA / AFP LES ZONES DU SEISME L’épicentre du tremblement de terre est situé dans la région d’Al-Haouz, au centre du pays. La grande ville de Marrakech a été particulièrement touchée, mais la secousse a aussi été ressentie à Rabat, Ouarzazate ou Casablanca. International Séisme meurtrier au Maroc : quelles sont les zones touchées ? PARIS SOLIDAIRE La Première ministre a tenu à signifier au Maroc « le soutien de la France dans cette épreuve ». DISPOSITIF FRANCAIS Toujours sur LCI, l’ambassadeur de France au Maroc détaille la prise en charge des Français se trouvant potentiellement en difficulté après le séisme. Un numéro d’urgence est par ailleurs disponible au +212 537689900, depuis le Maroc comme depuis la France. « Le centre de crise à Paris va nous seconder, on aura un dispositif entièrement mobilisé, sur place au Maroc et puis en France pour envisager d’éventuels rapatriements. Le rapatriement fonctionne toujours, mais certaines compagnies low cost ont annulé des vols », détaille Christophe Lecourtier. « PAS DE VICTIMES FRANCAISES » « Dès cette nuit, nous avons mis en place une cellule de crise, qui a répondu à près de 400 appels soit des Français du Maroc, soit des proches en France qui avaient besoin d’informations sur la situation », indique l’ambassadeur de France au Maroc. « Nous n’avons pas à ce stade, ni de la police marocaine, ni de nos services de renseignements généraux, d’informations selon lesquelles il y aurait des victimes françaises, décédées ou blessées. » Christophe Lecourtier souligne également l' »étroite collaboration » avec les autorités marocaines pour actualiser la longue liste des victimes du séisme. AMBASSADEUR DE FRANCE Depuis la capitale Rabat, l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, indique sur LCI que « les centres urbains ont été relativement épargnés ». Après le tremblement de terre tragique de 1960, « Agadir a reconstruit cette ville avec des normes antisismiques qui apparemment ont été efficaces » et « à Marrakech, la ville moderne a bien tenu. Il y a de petits dégâts et il y a plus de problèmes dans la médina (la vieille ville, ndlr), notamment dans le quartier juif où les sauveteurs sont en train de traquer d’éventuelles victimes. » LES DEGATS A MARRAKECH Dans la médina, la vieille ville de Marrakech, plusieurs bâtiments n’ont pas résisté aux secousses, comme l’atteste cette image prise ce matin par un photographe de l’AFP. FADEL SENNA / AFP HOMMAGES INTERNATIONAUX D’autres réactions de soutien de la communauté internationale ont continué d’affluer après le séisme au centre du Maroc. L’Union Africaine a fait part de sa « grande douleur » après le séisme aux « conséquences tragiques », tandis que Vladimir Poutine a exprimé ses condoléances au « peuple ami » marocain. Le président Erdogan et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, ont également apporté leurs condoléances. Pour rappel, un dernier bilan provisoire décompte ce matin 632 morts et 329 blessés dans le tremblement de terre. L’ESPAGNE SOLIDAIRE Après l’Allemagne et la France, Madrid apporte sa « solidarité » et son « soutien au peuple marocain face au terrible séisme ». « L’Espagne se tient aux côtés des victimes de cette tragédie et de leurs familles », a réagi Pedro Sanchez sur Twitter. TEMOIGNAGE D’UN HABITANT Sur LCI, un habitant français de Casablanca raconte cette soirée de vendredi, où la terre a tremblé au Maroc. « Ça fait 15 ans que j’habite au Maroc. J’ai connu des secousses en France, très légères, mais je n’avais jamais connu cela. J’ai cru que le tremblement de terre était à Casablanca. » Il revient sur le séisme d’Agadir, en 1960, qui a été « un vrai choc pour tous les Marocains » et détaille comment l’ensemble des habitants de son quartier sont sortis dans la rue après les premières secousses. AIDE FRANCAISE Emmanuel Macron a apporté son soutien ce matin envers les victimes du tremblement de terre. LE MAROC A TREMBLE Voici l’épicentre du séisme, qui se trouve dans la province d’Al-Haouz, à 50 km au sud-ouest de Marrakech. L’épicentre se situait dans la province d’Al-Haouz, au sud-ouest de la ville Marrakech. – DR SOUTIEN EUROPEEN « Mon cœur va au peuple marocain face au terrible tremblement de terre qui a coûté des centaines de vies la nuit dernière », a réagi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Qui a déclaré que ses pensées allaient aux familles des victimes et aux blessés, en leur souhaitant un prompt rétablissement et félicitant les sauveteurs pour leur « travail admirable ». AIDE FRANCAISE Côté français, plusieurs élus locaux ont déjà annoncé leur aide envers les Marocains sinistrés. Si « Marseille et ses @marinspompiers participeront à l’effort de la communauté internationale afin de venir en aide aux populations sinistrées », comme indiqué par Benoit Payan, la région Ile-de-France, elle, « sera aux côtés des forces de secours & des associations à l’œuvre pour venir en aide aux victimes », selon Valérie Pécresse. TEMOIGNAGES Le centre du Maroc a été frappé vendredi soir par un puissant séisme. Plus de 600 personnes ont été tuées dans la catastrophe, d’après un bilan provisoire. Des résidents racontent les scènes d’horreur qu’ils ont vécues. International SOUTIEN DE L’UE « Mes pensées vont au peuple marocain, touché par un terrible tremblement de terre qui a secoué le pays pendant la nuit causant des centaines des morts », a réagi Josep Borrell, porte-parole de la diplomatie européenne. Avant d’ajouter que « l’UE se tient prête à fournir au Maroc l’assistance qu’il souhaitera ». DES IMAGES DU SEISME Ces images non-vérifiées et filmées d’une caméra de vidéosurveillance, auraient capturé le moment du tremblement de terre, survenu peu après 23h. Twitter conditionne l’affichage des tweet au dépôt de traceurs “réseaux sociaux” permettant de suivre votre navigation sur nos services. Pour afficher ce post, vous pouvez cliquer sur “paramétrer mes cookies” et accepter les traceurs liés à la finalité “réseaux sociaux”. Sans une telle acceptation, vous ne pourrez pas accéder à ce tweet.

Urgent NOUVEAU BILAN Le séisme, survenu cette nuit dans le centre du pays, a fait 632 morts et 329 blessés, selon un nouveau bilan des autorités. Parmi les blessés, 51 sont dans un état grave, a indiqué le ministère de l’Intérieur. Le séisme a causé l’effondrement de plusieurs bâtiments, notamment dans les provinces et communes d’al-Haouz, Taroudant, Chichaoua, Ouarzazate et Marrakech. DONS DU SANG Face aux nombreuses victimes, le Centre régional de transfusion sanguine de Marrakech a lancé un appel urgent aux dons à compter de ce matin. Les volontaires sont invités « à rejoindre le centre régional situé à proximité des urgences du CHU Mohammed VI ». SOLIDARITE DE PARIS « Solidarité avec le Maroc et le peuple marocain amis suite au terrible séisme de cette nuit. Pensées émues pour les victimes et leurs familles et admiration pour le travail des sauveteurs qui secourent les blessés sans relâche », a réagi ce matin Catherine Colonna, ministre française des Affaires étrangères. Suite au tremblement de terre, l’ambassade de France au Maroc a ouvert une cellule de crise. « Cette cellule est joignable au +212 537689900 », a-t-elle précisé sur les réseaux sociaux. L’EPICENTRE AU SUD-OUEST DE MARRAKECH L’épicentre du tremblement de terre se trouve au sud-ouest de la ville de Marrakech, à 320 km au sud de la capitale Rabat, selon l’Institut de géophysique américain (USGS). Il est de magnitude 6,8 sur l’échelle de Richter. Le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST), basé à Rabat, a plutôt indiqué que le séisme était d’une magnitude de 7 degrés et que son épicentre se trouvait dans la province d’Al-Haouz, à 50 km au sud-ouest de Marrakech. TEMOIGNAGES Voici des récits de témoins du puissant séisme, survenu dans la nuit dans la région de Marrakech. Séisme au Maroc : les témoignages d’habitants sous le choc Source : TF1 Info DERNIER BILAN PROVISOIRE Au moins 296 personnes ont été tuées et 153 blessées dans le puissant séisme qui a dévasté le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, selon un bilan officiel provisoire. Le tremblement de terre de magnitude 6,8, survenu dans la région de Marrakech, a provoqué d’énormes dégâts et semé la panique dans la ville et dans d’autres localités. DERNIER BILAN PROVISOIRE Au moins 296 personnes ont été tuées et 153 blessées dans le puissant séisme qui a dévasté le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, selon un bilan officiel provisoire. Le tremblement de terre, survenu dans la région de Marrakech, a provoqué d’énormes dégâts et semé la panique dans la ville et ses environs. BIENVENUE Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré au violent séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, et qui a fait près de 300 morts d’après un dernier bilan. Suivez ici les dernières évolutions. Des scènes de panique et de désolation. Le Maroc a été frappé, dans la nuit de vendredi 8 à samedi 9 septembre, par un puissant séisme. La secousse, de magnitude 7 sur l’échelle de Richter, a touché plusieurs villes importantes, dont la très touristique cité de Marrakech. Son épicentre se situait dans la province d’Al-Houz, au nord-ouest de la commune. « Selon un bilan provisoire, ce séisme a entraîné la mort de 296 personnes dans les provinces et communes d’Al-Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant », a indiqué le ministère dans un communiqué. Selon la même source, 153 personnes ont été blessées et hospitalisées. Appels à donner son sang D’après les médias marocains, il s’agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour. Les autorités « ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour intervenir et venir en aide aux zones sinistrées », a ajouté le communiqué de l’Intérieur. Selon des images circulant sur les réseaux sociaux et des témoins, le séisme a provoqué d’importants dégâts dans plusieurs villes. Selon des images diffusées sur les réseaux, une partie d’un minaret s’est effondrée sur la célèbre place Jemaa el-Fna, cœur battant de Marrakech, faisant deux blessés. Le centre régional de transfusion sanguine à Marrakech a appelé les habitants à se rendre samedi dans ses locaux pour donner leur sang pour les blessés. Outre Marrakech, la secousse a été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira, semant la panique parmi la population. De nombreuses personnes sont sorties dans les rues de ces villes, craignant l’effondrement de leurs habitations. Des hommages internationaux Les hommages internationaux n’ont pas tardé à se faire entendre après le drame. Le Premier ministre indien Narendra Modi, hôte du sommet du G20 réuni ce week-end à New Delhi, a adressé ses condoléances aux proches des victimes et s’est dit « extrêmement peiné par les pertes de vies » humaines. « Ce sont des nouvelles terribles en provenance du Maroc. En ces heures difficiles, nos pensées vont aux victimes de ce tremblement de terre dévastateur. Notre compassion va à toutes les personnes touchées par cette catastrophe naturelle », a réagi le chancelier allemand Olaf Scholz. Le 24 février 2004, un séisme de 6,3 degrés sur l’échelle de Richter avait secoué la province d’Al Hoceima, 400 km au nord-est de Rabat, faisant 628 morts et provoquant d’importants dégâts matériels. Et le 29 février 1960, un tremblement de terre avait détruit Agadir, sur la côte ouest du pays, et fait plus de 12.000 morts, soit un tiers de la population de la ville.



Source : Un violent tremblement de terre a frappé la province d’Al-Haouz, au Maroc, dans la nuit de vendredi à samedi. Le séisme a provoqué d’importants dégâts et semé la panique à Marrakech et d’autres villes. Le bilan est lourd : au moins 820 morts, selon un décompte provisoire. Samedi 9 septembre 2023 11:41 SOLIDARITE DU PAPE […]Source : https://lesoleil.sn/seisme-au-maroc-un-nouveau-bil...

Accueil Envoyer à un ami Partager