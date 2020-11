Séisme en Turquie: une fillette de 3 ans sauvée d'un immeuble effondré trois jours après Une jeune fille est sauvée des décombres d'un bâtiment effondré, plus de trois jours après qu'un tremblement de terre a frappé l'ouest de la Turquie.

Après avoir entendu les cris de la jeune fille, les sauveteurs ont mis plusieurs heures à la libérer.



Les autorités affirment que plus d'une centaine de personnes sont mortes dans la secousse.





"Elle s'appelle Elif Perinçek et elle a passé plus de 65 heures sous les décombres. Mais elle est vivante et ne paraissait pas blessée lorsque les secours l'ont dégagée. Elle a été transportée dans une ambulance à l'hôpital pour des contrôles", informe les autorités.





