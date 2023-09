Séjour mouvementé à New York: Macky Sall esseulé face à la fureur des Pro-Sonko La manifestation de l’ex-Pastef contre Macky Sall à New York donne à croire qu’un ressort s’est brisé à l’Apr. Le raout des grandes mobilisations n’a pas fonctionné face à une opposition visiblement bien préparée. Macky Sall commence apparemment à être très seul.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Septembre 2023 à 17:49 | | 0 commentaire(s)|

Un maillon s’est brisé dans la chaîne de mobilisation des apéristes. La contre-offensive, domaine dans lequel excellait à merveille les ouailles du président Macky Sall s’est grippée. La dernière assemblée générale des Nations Unies du Chef de l’Etat Macky Sall sera longtemps gravée dans les mémoires. Ce 18 septembre 2023, à New York, l’image saisissante des barricades de la police sécurisant l’hôtel de Macky Sall a fait le tour du monde.



Par la magie du net ! Une sorte de retour de flammes s’est jouée chez les Yankee. Les barricades de la cité Keur Gorgui semblent être déployées autour du chef de l’Etat. Le conflit Macky-Sonko s’est joué sur un terrain neutre, en marge de la 78ème session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies qui se tient jusqu’au 23 septembre à New York.



Macky Sall a fait face, certes à ses proches, mais aussi et surtout aux militants déterminés de l’ex-Pastef aux pancartes hostiles au chef de l’Etat.



D'après Point Actu, sur la 59éme rue transversale du quartier de Manhattan, les Pastéfiens se sont bruyamment manifestés pour saboter le séjour du chef de l’Etat. Visiblement bien préparés, les manifestants ont utilisé un véhicule aux façades desquelles défilent les images tragiques des manifestations de mars 2021 et de juillet 2023. Les vidéos qui se succédaient avaient le don d’arracher aux curieux des signes d’indignation et de compassion. En face, une très faible riposte des militants de l’Apr. En témoignent ces images montrant le sale temps vécu par la député Coura Macky.



La tension était tellement vive que des policiers ont dû apparemment négocier avec les pastéfiens pour desserrer l’étau. A présent, des questions se posent sur la machine de guerre de l’Apr. En général, les proches de Macky Sall se préparaient à de tels scénarios. En tête de peloton se trouvait souvent Farba Ngom qui, en éclaireur, arrivait sur les lieux bien avant le chef de l’Etat. Est-on déjà dans une ambiance de fin de règne ? L’épisode de New York ressemble fort à un relâchement. Les regards sont aujourd’hui tournés vers la présidentielle. Et là Macky Sall n’est sur aucune tablette.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook