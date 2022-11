Sélectionné parmi les 26 Lions du Sénégal: Ilimane Ndiaye, une technique à l’état pur

Iliman Ndiaye fera partie du dispositif offensif de l’équipe nationale du Sénégal à la Coupe du monde au Qatar.



Le joueur sénégalais est né le 6 mars 2000, à Rouen, en France. Il évolue actuellement à Sheffield (en Angleterre), au poste de milieu offensif et attaquant.



Il a été appelé pour la première fois en sélection avec l’équipe nationale du Sénégal, le 4 juin 2022, contre le Bénin, au stade Abdoulaye Wade, match comptant pour la première journée des Eliminatoires de la CAN 2024.



Iliman Ndiaye est un titulaire indiscutable dans son club. Meneur de jeu, il est doté d’une technique de jeu, capable de donner le tempo. Il a inscrit la saison passée, 7 buts et réalisé 2 passes décisives en 32 matchs.