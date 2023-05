Semaine du numérique et Fête du Travail : Le ministre Moussa Bocar Thiam revient sur l’importance de la digitalisation des procédures administratives Rédigé par leral.net le Lundi 1 Mai 2023 à 18:06 | | 0 commentaire(s)|

Petite particularité de la caravane nationale « Sénégal Connect » qui annonce la semaine du numérique au Sénégal (16 au 20 mai à Dakar), elle coïncide avec la fête du travail célébrée ce 1er mai sur l’étendue du territoire national. Présent dans la région de Kolda en ce jour de présentation des doléances par les travailleurs, Moussa Bocar Thiam, le ministre de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique, a salué le travail sans relâche des agents municipaux. En outre, il a insisté sur la nécessité d’aller davantage vers la digitalisation des documents administratifs. Pour cette troisième étape de la caravane « Sénégal Connect », les populations de Kolda ont pu avoir un aperçu sur les objectifs de la tournée, à savoir la vulgarisation du numérique auprès des jeunes et dans tous les secteurs d’activité. « C’est l’occasion pour moi, de souligner que même dans le domaine du travail, la révolution est là. Beaucoup d’entre nous ont découvert le télétravail durant la Covid-19. Une nouvelle façon de travailler efficacement sans pour autant avoir une présence physique dans son lieu de travail. L’absence physique de la personne ne prive pas l’agent de ses activités. C’est pour dire simplement qu’aujourd’hui les nouvelles technologies sont à la portée de l’humain. Lors de son face à face avec la presse, le maire de Ourrossogui est largement revenu sur l'impératif de tendre vers la digitalisation des services de l’administration. « Aujourd’hui nous savons que la digitalisation des procédures de l’administration est un fait important pour permettre aux citoyens d’être proches de l’administration. C’est une façon aussi d’être plus proche des usagers et d'alléger les conditions d’obtention des documents administratifs. Nous sommes venus à Kolda pour demander, inciter et créer l’émulation auprès des jeunes, pour leur dire qu’il y a des opportunités immenses qu’il faudra saisir à travers le numérique... »

Source : https://www.dakaractu.com/Semaine-du-numerique-et-...

