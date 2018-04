Séminaire de Rewmi à Saly: "Je n'ai reçu aucune pression" , précise le Directeur de l'hôtel Palm Beach El Hadj Guissé, le directeur de l’hôtel Palm beach à Saly, se prononce après avoir notifié son impossibilité d’accueillir le séminaire programmatique du parti, Rewmi, prévu ce samedi et dimanche à Saly. Le responsable de l’hôtel dit n’avoir reçu aucune pression venant du pouvoir dans la prise d’une telle décision. Pour M. Guissé, sa salle n’est pas destinée à accueillir des manifestations de cette envergure.



Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Avril 2018 à 14:07 | | 0 commentaire(s)|

« Quand je me suis renseigné, on m’a dit que ce sont plus de 500 personnes qui viendront de l’extérieur. Mon infrastructure n’est pas adaptée à ces genres de manifestations. Ma salle est destinée à des manifestations de l’intérieur. Des gens qui viennent pour des séminaires … Et qui sont résidents à l’hôtel. Je ne loue pas ma salle à des gens qui organisent des manifestations de l’extérieur, qu’il s’agisse de Rewmi, de l’Apr ou autres. Cela n’a rien à voir avec la politique. Je l’ai fait savoir aux organisateurs qui ont tenté d’organiser ça à tout prix. J’ai été surpris de voir des informations dans la presse faisant état d’une pression qu’on aurait reçue et que cela a été programmé depuis longtemps. Ce qui n’est pas exact », a expliqué El Hadj Guissé sur les ondes de la Rfm.



El Hadj Guissé, le directeur de l’hôtel Palm beach à Saly, se prononce après avoir notifié son impossibilité d’accueillir le séminaire programmatique du parti, Rewmi, prévu ce samedi et dimanche à Saly. Le responsable de l’hôtel dit n’avoir reçu aucune pression venant du pouvoir dans la prise d’une telle décision. Pour M. Guissé, sa salle n’est pas destinée à accueillir des manifestations de cette envergure.



« Quand je me suis renseigné, on m’a dit que ce sont plus de 500 personnes qui viendront de l’extérieur. Mon infrastructure n’est pas adaptée à ces genres de manifestations. Ma salle est destinée à des manifestations de l’intérieur. Des gens qui viennent pour des séminaires … Et qui sont résidents à l’hôtel. Je ne loue pas ma salle à des gens qui organisent des manifestations de l’extérieur, qu’il s’agisse de Rewmi, de l’Apr ou autres. Cela n’a rien à voir avec la politique. Je l’ai fait savoir aux organisateurs qui ont tenté d’organiser ça à tout prix. J’ai été surpris de voir des informations dans la presse faisant état d’une pression qu’on aurait reçue et que cela a été programmé depuis longtemps. Ce qui n’est pas exact », a expliqué El Hadj Guissé sur les ondes de la Rfm.



Source : RFM

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook