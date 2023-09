Séminaire départemental de BBY Guédiawaye : Aliou Sall tire sur Pastef et les maires de Yewwi askan wi

Les maires Yewwi askan wi des communes de Guédiawaye, y compris celui de la Ville, Ahmed Aïdara, ont montré leurs limites dans la prise en charge des préoccupations des populations. C’est du moins l’avis du coordonnateur départemental de Benno Bokk Yakaar (Bby) et de l’Alliance pour la République (Apr) de Guédiawaye, Aliou Sall, par ailleurs ancien maire de Guédiawaye. Il s’exprimait en marge d’un séminaire départemental de leur coalition au profit des responsables locaux en direction de la Présidentielle de 2024.



« Ces maires travaillent depuis deux ans, mais il faut reconnaître que les résultats sont décevants. Ce n’est pas moi qui le dis. Ce sont les populations. Il était intéressant de laisser les grands parleurs prendre des responsabilités. Aujourd’hui, ils ont démontré qu’ils ne savaient pas répondre aux préoccupations des populations », dénonce d’emblée Aliou Sall. Et d’ajouter : « les maires Yaw à Guédiawaye ont montré à suffisance leurs limites. Je pense que cette frustration des populations vis-à-vis des maires de Yewwi askan wi, se transformera en élan de solidarité et de soutien à Benno Bokk Yakaar, qui a démontré par le passé qu’il était là pour les populations ».



Parlant du sabotage de la visite du Président Macky Sall aux Etats-Unis, l’ancien maire de Guédiawaye tance les responsables de l’ex-parti Pastef. « C’est décevant. Je ne veux plus parler d’un parti qui est dissous. Comme à son habitude, les gens qui répondent par ce nom de patriote, n’onttoujours pas compris que l’essentiel n’est pas dans l’invective, dans la violence, la vulgarité, dans les insultes, mais plutôt dans la confrontation d’idées et dans une communication saine. C’est d’autant plus grave que les faits ont eu lieu dans un pays étranger. Chaque Sénégalais devrait se considérer comme un ambassadeur, qui devrait mettre en exergue plutôt les aspects positifs que d’insister sur des choses totalement abstraites qui nous divisent », regrette le frère du chef de l’Etat.



Et de poursuivre ses diatribes : « Dire que le Président Macky Sall est un dictateur alors qu’il a choisi lui-même de ne pas être candidat pour un troisième mandat ; dire qu’au Sénégal il y a une absence de liberté, c’est ridicule. Que les dirigeants du monde comprennent que c’est de la farce ! »



Diagnostic des causes des défaites de BBY a Guédiawaye



Par ailleurs, les responsables de la mouvance présidentielle ont relevé les problèmes qui minent leur coalition, notamment la désunion. Aliou Sall pense que les défaites des deux dernières élections, ont fait mûrir les responsables. «Je crois que nous avons vécu deux épreuves douloureuses, qui ont démontré à suffisance que l’unité était la seule issue pour nous, pour faire en sorte que la majorité sociale que nous constituons soit transformée en majorité électorale. Nous avions souvent gagné à Guédiawaye parce qu’on était unis. Ces épreuves ont démontré qu’on n’a plus le choix. Je suis tout à fait content de voir que tous les responsables ont répondu favorablement à notre appel et ont développé un esprit de cohésion », a fait savoir Aliou Sall.



A l’en croire, les 35 organisations représentées à la rencontre ont réitéré leur soutien au candidat Amadou Bâ et comptent s’investir pour son élection dès le premier tour, rapporte "L'As".