Sen’Eau s’incline devant la mémoire des 3 ouvriers morts à Joal

La direction générale de la société SEN’EAU n’a pas attendu 24h pour « s’incliner devant la mémoire » des trois ouvriers tués accidentellement sur un de ses chantiers à Joal.



Dans un communiqué, ladite société précise que les victimes sont un agent de la société et deux prestataires.



Le document ajoute que la direction générale de SEN’EAU « s’incline devant la mémoire des disparus », et « présente ses condoléances » à leurs familles.



Le communiqué indique que la gendarmerie a ouvert une enquête.



Il informe qu’une délégation de la société conduite par son directeur général, s’est rendue sur les lieux pour « s’enquérir de la situation ».













