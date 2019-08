Senchim -Thiaroye Sur Mer: les 500 tonnes de déchets toxiques seront incinérées

La nouvelle sera certainement comme une bouffée d’oxygène pour les habitants du quartier Famara Ibrahima Sagna de Thiaroye-sur-mer.



Après une première visite au mois de mai dernier, le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, est revenu dans la zone pour voir si les mesures qui avaient été arrêtées, ont été bien mises en œuvre. «Nous étions, ici, à Senchim au mois de mai, pour une visite du site. Ce que nous avions constaté, était grave. Aujourd’hui, le directeur général des Ics, par ailleurs responsable de Senchim, a mis en œuvre la totalité des actions qui ont été retenues lors de cette visite. Le site a complètement changé de visage, car c’est ici qu’étaient entreposés des fûts contenant des produits dangereux qui étaient exposés à l’air libre et qui étaient mélangés avec du bois», a affirmé Abdou Karim Sall, qui a annoncé que les produits seront bientôt incinérés.



« Nous sommes en contact avec les cimenteries qui ont déjà effectué des prélèvements. D’ailleurs les produits qui étaient dans les fûts, sont dans des containers pour être envoyés vers les cimenteries », a révèlé le ministre Abdou Karim Sall.

