Sénégal 2050 : Décryptage des 4 axes stratégiques du programme Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2024 à 13:34 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Projet Sénégal 2050/ Saliou Ndong L’État envisage un « nouveau départ » pour le développement du Sénégal. Dans le cadre du référentiel « Sénégal 2050 : Agenda national de transformation », quatre axes stratégiques de transformation ont été définis, comme l’a annoncé le Premier ministre Ousmane Sonko lors de la présentation du projet. […] Sénégal Atlanticactu/ Projet Sénégal 2050/ Saliou Ndong L’État envisage un « nouveau départ » pour le développement du Sénégal. Dans le cadre du référentiel « Sénégal 2050 : Agenda national de transformation », quatre axes stratégiques de transformation ont été définis, comme l’a annoncé le Premier ministre Ousmane Sonko lors de la présentation du projet. Ces axes incluent : la gouvernance et l’engagement panafricain, l’aménagement et le développement durable du territoire, le capital humain et la justice sociale, ainsi qu’une économie compétitive et la création d’emplois. Tout d’abord, les nouvelles autorités ont affirmé que le renforcement de l’État de droit et des institutions publiques serait au centre de la transformation. Le Sénégal aspire à devenir un modèle de bonne gouvernance en Afrique, en luttant contre la corruption, en réformant ses institutions et en promouvant la transparence. Ensuite, le développement des infrastructures et la gestion durable de l’environnement et des écosystèmes naturels figurent parmi les priorités du gouvernement, avec une répartition territoriale plus équilibrée autour de huit grands pôles. En troisième lieu, l’investissement dans l’éducation, la formation professionnelle et la santé est jugé essentiel pour construire une société équitable où chaque citoyen puisse participer activement au développement du pays. Enfin, le référentiel « Sénégal 2050 » prévoit une économie diversifiée et compétitive, s’appuyant sur un secteur privé national solide, afin de créer des emplois de qualité et de soutenir une croissance économique durable.



Source : Source : https://atlanticactu.com/senegal-2050-decryptage-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager