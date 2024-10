Sénégal 2050/ Ousmane Sonko: " Les choix d'élaboration de ce document reflètent les options fortes du Président de faire confiance à l'expertise locale..."

La cérémonie de lancement du document de politique nationale de développement “Sénégal 2050” s’est ouverte ce matin, au centre international de conférences Abdou-Diouf de Diamniadio.



Le Premier ministre Ousmane Sonko, qui prenait part à cet évènement, est d'avis que les choix d'élaboration de ce document reflètent les options fortes du Président de faire confiance à l'expertise locale d'une part et d'impliquer davantage, le secteur privé national dans toute définition et exécution des politiques et programmes publics.



"Ce qui nous réunit aujourd'hui, la vision 2050, pour le Sénégal pour est l'aboutissement d'un long combat qui a pris sa source, il y a un peu plus de 10 ans. Il s'est transformé ensuite en un projet politique solide, ambitieux, et progressivement porteur d'espoir. Les Sénégalais l'ont plébiscité le 24 mars 2024 par le choix net porté sur le Président Bassirou Diomaye Faye", a déclaré le leader du Pastef.