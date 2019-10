Sénégal: 915 cas de suicide enregistrés par an 915 suicides ont lieu au Sénégal par an, selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui souligne que dans le monde, « toutes les 40 secondes, une personne se suicide ». L’intoxication volontaire, la pendaison, en passant par la précipitation dans des puits ou se jeter sous un train, sont les différentes formes du suicide dans notre pays, qui connaît ainsi une montée en flèche des cas de suicides selon le rapport.

