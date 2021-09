Sénégal : Amélioration de 2,8% des termes de l’échange au mois de juin

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Septembre 2021 à 11:43 | | 0 commentaire(s)|

C’est ce que révèle, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), l’analyse de l’évolution de l’indice des prix du commerce extérieur.



L’Agence fait savoir, dans sa dernière publication intitulée « Repères statistiques » consacrée au mois de juin 2021, que cette situation a entrainé une amélioration de 2,8% des termes de l’échange.



Bassirou MBAYE





Source : En juin 2021, les échanges extérieurs du Sénégal sont marqués par un relèvement de 1,4% des prix à l’exportation et un repli de 1,4% de ceux à l’importation, par rapport au mois précédent.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Amelioration-de-28...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos