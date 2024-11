Sénégal-Chine : Les deux pays entendent renforcer la coopération à travers la formation

Selon le ministère de la Formation professionnelle, il s’agit d’une rencontre qui rentre dans l’esprit des Dix Actions de partenariats sur la modernisation annoncée par le Président XI Jinping en septembre dernier au Sommet de Beijing du Forum de coopération sino-africaine.



C’est dans cette optique, explique-t-on, que la Chine promeut un développement de qualité de la Coopération dans tous les domaines, afin de faire progresser les relations chine-Sénégal dans la stabilité et la durée par l’exploration des modes de collaboration innovantes et durables.



«A l’issue de leur entrevue, Madame LI Yan à au nom du gouvernement Chinois, fait un don de matériel de couture au ministère afin de soutenir la formation professionnelle des femmes et des jeunes sénégalais et d’améliorer les enseignements apprentissages. Cet engagement reflète leur profond attachement à l'éducation, à la formation et au développement moral des jeunes », renseigne la même source.



Selon le ministère, c’est une action qui entre en droite ligne avec l’axe 3 du nouveau Référentiel des politiques publiques « Agenda national de transformation Sénégal 2050 », qui porte sur le renforcement du capital humain et de l’équité sociale.

Adou Faye





