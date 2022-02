Sénégal : Dakar, la ville qui se réinvente sans cesse

Depuis le Festival mondial des arts nègres de 1966, jusqu'à l'installation Kehinde Wiley, le portraitiste d'Obama, avec la résidence d'artistes Black Rock, en passant par le musée des Civilisations noires – Le MCN –, ainsi que sa biennale, Dakar s'est toujours lancé le défi de l'exclusivité, de la primeur et, il faut bien le dire, parfois de l'excellence. Mode, gastronomie, villégiature, aucun pan de l'art de vivre à la sénégalaise n'échappe à cette règle.



Cependant, au-delà de cette vivacité, la force de Dakar réside aussi dans sa capacité à absorber la nouveauté sans offenser ses institutions. Des maisons ancestrales ont su résister aux redoutables morsures du temps et n'ont pas été balayées par les nouveaux venus, qui restent reconnaissants de l'apport de ses aînés, de l'héritage de Dakar.



Les visiteurs réguliers de la capitale du Sénégal pensent la connaître. Ils sont pourtant souvent surpris à chaque voyage de découvrir que sa plasticité n'est pas un mythe. Dakar ne cesse d'inventer, de se réinventer, d'innover et d'être à la pointe de la tendance. La vox populi défait les lieux les plus branchés avec une facilité déconcertante et dans le même temps en consacre avec force de nouveaux en jurant qu'ils sont remarquables pour l'éternité.



Ce phénomène est avéré dans de nombreux domaines, comme un tropisme particulier à cette ville entrée dans l'histoire comme une des quatre communes de plein exercice que la France a créées à partir de 1872, à savoir Gorée, Saint-Louis (1872), Rufisque (1880) et Dakar (1887). (Le Point)



Source : https://www.impact.sn/Senegal-Dakar-la-ville-qui-s...