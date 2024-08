Sénégal : En juin 2024, la production industrielle augmente de 7,0% sur une variation annuelle

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Août 2024 à 10:44

Selon la même source, cette évolution est imputable à la performance notée dans la production des industries manufacturières (+10,3%), d’électricité, de gaz et d’eau (+5,2%) et environnementales (+1,2%). Toutefois, note l’Ansd , la production des industries extractives se replie de 0,3% sur la période sous revue.



Sur les six premiers mois de 2024, la production industrielle augmente de 4,2%, par rapport à la période correspondante de 2023, en relation avec la hausse de celle des industries extractives (+9,7%), environnementales (+7,8%), de production d’électricité, de gaz et d’eau (+7,5%) et manufacturiers (+1,8%).



S’agissant de l’activité d’égrenage de coton, elle est marquée par une absence de production en juin 2024, en liaison avec le cycle de production du produit ajoute l’Ansd.

Adou FAYE







Source : Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) , en juin, la production industrielle hors égrenage de coton s’améliore de 7,0% relativement à celle de la même période en 2023.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-En-juin-2024-la-pr...

