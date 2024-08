Sénégal-Espagne : Abdourahmane Sarr se félicite de l’excellence des relations économiques et commerciales

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Août 2024 à 13:05





Ce qui, selon le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, constitue pour le gouvernement du Sénégal “un réel motif de satisfaction, en ce sens qu’il révèle l’estime et la confiance réciproques qui fondent les relations entre le Sénégal et l’Espagne". L’Alliance Afrique Avance, a-t-il aussi fait savoir, "représente pour nous une opportunité d’imprimer notre vision qui fait de la démocratie économique un principe nodal, par l’inclusion sociale et la liberté économique avec l’accompagnement de l’État".



Dans cette perspective, ‘’je voudrais saisir cette occasion pour affirmer que le Sénégal entend poursuivre et approfondir cette coopération, dans une perspective de restauration de la soutenabilité budgétaire des politiques publiques, d’émancipation et de promotion du secteur privé et des pôles territoriaux porteurs de croissance économique’’, a souligné le ministre Abdourahmane Sarr.

Notons qu’en marge de cette cérémonie, le Fonds souverain d'investissements stratégiques (Fonsis) et la Société espagnole de financement du développement (Cofides) ont signé un accord de partenariat afin de consolider une alliance stratégique visant à renforcer les investissements privés espagnols au Sénégal et dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest.



Adou Faye

Source : Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Dr Abdourahmane Sarr, invité hier mercredi 28 août 2024, au lancement de l'Alliance Afrique avance à l'Institut Cervantes de Dakar, s'est félicité des excellentes relations économiques et commerciales qu'entretient notre pays avec le Royaume d'Espagne. Selon une note d'information publiée sur le réseau social X, ce pays est d'ailleurs le premier client du Sénégal au sein de l'Union européenne, en 2023, a-t-il d'emblée tenu à rappeler.

