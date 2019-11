Sénégal / Eswatini, éliminatoires Can 2021 : Les Lions visent la première place du groupe I Les Lions jouent contre l'Eswatini pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Can 2021, demain dimanche, à 13 heures à Manzini. Les hommes de Cissé qui occupent actuellement la seconde place du groupe I auront pour objectif de ravir cette place à la Guinée-Bissau, vainqueur de cette même équipe eswatienne lors la de la première journée (3-0), alors que le Sénégal battait le Congo à Thiès (2-0). Le Sénégal devra donc gagner sur un long score afin de passer devant la Guinée-Bissau qui aura un déplacement périlleux au Congo.

