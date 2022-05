Sénégal / Fédération Wallonie-Bruxelles : Vers la signature d'un nouvel accord de coopération dans les matières scientifiques académiques avec le ministère de l'enseignement supérieur.

En visite officielle au Sénégal, Pierre-Yves Jeholet, le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles a saisi l'opportunité pour visiter les locaux de l’Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Epidémiologique et de Formations (IRESSEF), ce mardi 17 mai en compagnie de sa délégation.



Son Excellence n’a pas manqué de féliciter les avancées significatives de la collaboration entre la Fédération Wallonie Bruxelles et l'IRESSEF, dirigé le Pr Souleymane Mboup, qui travaille en étroite collaboration avec plusieurs entités de la Wallonie. Il s'agit entre autres du développement d'un centre de bio-production à Diamniadio ; de l'organisation d'un Master de spécialisation qui aborde spécifiquement les risques sanitaires à l'interface entre l'homme, l'animal et l'environnement, mais aussi sur le développement d'une plateforme de diagnostic moléculaire de la Covid-19 semblable à celle que l'Université de Liège a mise en œuvre en Belgique en réponse à la pandémie.

En ce sens, l'IRESSEF, pour sa part, sera chargé de faciliter et de superviser le stage de terrain de plus d'une dizaine d'étudiants de l'Université de Liège dans différentes structures établies au Sénégal.



D'ailleurs dans son discours, son Excellence Pierre-Yves Jeholet a même annoncé la signature prochaine d'un nouvel accord de coopération dans les matières scientifiques académiques avec le ministère de l'enseignement supérieur du Sénégal.

