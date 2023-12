Sénégal / Formation sur les Partenariats public-privés : 150 acteurs de la commande publique, ont reçu leurs attestations, hier

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Décembre 2023 à 09:38 | | 0 commentaire(s)|

L’Autorité de régulation de la commande publique (Arcop) et la Direction centrale des marchés publics (Dcmp) et l’Unité nationale d’appui aux Ppp (Unappp) se sont mises à l’œuvre pour assurer une formation adéquate aux agents concernés.



A ce titre, elles ont initié la « Formation des acteurs de la commande publique sur les partenariats public-privés entre mai et septembre 2023. Cent cinquante (150) professionnels de la commande publique intervenant dans l’exécution des partenariats public-privés ont reçu, jeudi 7 décembre à Dakar, leurs attestations de fin de formation.



Ils ont été formés suivant quatre modules à savoir « Théorie des Ppp, Préparation et structuration des projets, Passation et suivi de l’exécution des projets et enfin Contrôle des projets ».



Présidant la cérémonie de remise des attestations, le secrétaire général du ministère en charge de de l’économie, du plan et de la coopération a souligné qu’au regard de la complexité de la réalisation des projets de Ppp, il était primordial d’assurer la mise à niveau des agents de l’administration centrale et de l’administration décentralisée dans leur exécution.



Pour Aly Nar Diop vu les nombreux défis liés au développement des terroirs, l’État et les acteurs territoriaux doivent se positionner pour capter davantage d’opportunités offertes par les Partenariats oubli-privés.



« Cette formation doit sa pertinence et son actualité à la nécessité de doter nos administrations publiques en particulier d’agents de conception, d’exécution, suffisamment outillés pour porter à leur plein accomplissement les projets et programmes sectoriels ou en forte valeur ajoutée pour le développement socio-économique de notre pays », a expliqué le représentant de la Dcmp.



Emmanuel Diédhiou a soutenu qu’ils avaient compris qu’il n’y avait meilleur moyen de faire l’économie de loi sur les Ppp que de définir des modules de formation pertinents et adaptés permettant de saisir, de manière méthodique et didactique, les cycles complets des gros projets.



Parlant au nom des agents qui ont subi la formation, Khady Ndiaye Mbodj a exprimé « toute leur satisfaction par rapport au contenu des modules ». Elle a déclaré que la formation a été d’une grande utilité leur permettant de comprendre entre autres, l’importance des Ppp dans le développement du pays ainsi que la nécessité de son encadrement.



En termes d’acquis, Mme Mbodj a confié qu’ils ont les différentes phases du cycle des projets Ppp à savoir l’identification, la préparation et l’évaluation du projet, la passation du contrat, l’exécution et le suivi du contrat ainsi que son contrôle et régulation.



Bassirou MBAYE







Source : L’autorité contractante doit veiller à l’application rigoureuse des règles en matière de passation et de gestion des contrats dans le cadre de ses missions énumérées à l’article 6 de la loi 2021 sur les Partenariats public-privés (Ppp). Accomplir cette responsabilité n’est pas une sinécure, d’où l’importance voire la nécessité de renforcer les connaissances des agents chargés de la mise en œuvre du dispositif légal et réglementaire des Ppp au sein des autorités contractantes (Ministère, Collectivités territoriales, agences étatiques, sociétés nationales etc).Source : https://www.lejecos.com/SENEGAL-Formation-sur-les-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook