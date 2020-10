Sénégal : Forte baisse de l’activité de production industrielle

La même source souligne que ce résultat découle des contreperformances observées dans les industries chimiques, alimentaires, des matériaux de construction et dans les industries du papier et du carton.



Cependant, le relèvement de l’activité des industries mécaniques, extractives et de production d’énergie a atténué le recul de la production industrielle. Par rapport au mois d’août 2019, la production industrielle s’est aussi repliée (-6,2%).



En revanche, note l’Ansd, sur les huit premiers mois de 2020, elle a augmenté (+0,1%) comparativement à celle de la période correspondante de 2019.

