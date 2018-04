Sénégal: Forte hausse du taux de chômage L’Agence nationale de la statistiques et de la démographie du Sénégal (ANSD) vient de publier une étude sur le marché du travail - Deux chiffres clés sont à retenir.



Le taux de chômage a fortement augmenté au Sénégal au cours du quatrième trimestre de 2017. C’est ce qui ressort des derniers chiffres publiés par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Selon elle, de 10,8 % au troisième trimestre, le taux de chômage a atteint 15,7 % fin 2017.



1. Le taux de chômage est en moyenne de 18,6 % dans les villes



C’est en milieu urbain que la population en âge de travailler (15 ans et plus) souffre le plus du chômage. Dans ces zones dynamique sur plan économique et qui attirent la majorité de la population active, le taux de chômage pointe à 18,6 % au quatrième trimestre 2017, contre 13,1 % en milieu rural.



Un écart important s’observe également entre les sexes. 22,1 % des femmes en âge de travailler sont au chômage, contre 9 % des hommes.



Bien qu’ils soient déjà élevés, ces chiffres publiés par l’ANSD ne sont pas représentatifs du réel taux de chômage au Sénégal puisqu’ils prennent uniquement en compte l’emploi salarié et déclaré. À cela il faudrait ajouter le taux de chômage dans le secteur informel qui, selon l’Enquête nationale sur le secteur informel au Sénégal (Ensis), employait plus de deux millions de personnes en 2010 et représentait 41,6 % de la valeur ajoutée dans le PIB national.



2. Le salaire moyen est de 96 206 F CFA par mois



Bien qu’ils aient moins de chance de trouver un emploi en s’installant dans les villes, les sénégalais sont nombreux à s’y presser car les salaires sont plus hauts qu’ailleurs. Alors que le salaire moyen plafonne à 96 206 F CFA (environ 146 euros) au Sénégal, un employé touche en moyenne 104 869 F CFA en ville. À la campagne, ces derniers gagnent en moyenne 75 564 F CFA.



Jeuneafrique.com

