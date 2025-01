Sénégal - France : Vers une réinvention des relations sous tension Les récentes déclarations du président français Emmanuel Macron sur le retrait des bases militaires françaises en Afrique, ont suscité de vives réactions des autorités sénégalaises. Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a qualifié d’« erronée » l’affirmation selon laquelle, ce retrait aurait été négocié entre les deux pays, soulignant que « la décision prise par le Sénégal, découle de sa seule volonté, en tant que pays libre, indépendant et souverain ».

« Cette divergence publique pourrait entraîner plusieurs conséquences sur les relations futures entre le Sénégal et la France.



Les échanges tendus entre les dirigeants des deux pays, pourraient refroidir les relations diplomatiques, nécessitant des efforts supplémentaires pour rétablir la confiance mutuelle.



Le Sénégal pourrait chercher à redéfinir ou diversifier ses partenariats en matière de défense et de sécurité, en se tournant vers d’autres nations ou organisations internationales pour renforcer ses capacités militaires.



Les tensions politiques pourraient influencer les relations économiques et commerciales entre les deux pays, potentiellement affectant les investissements français au Sénégal et vice-versa.



Au Sénégal, la perception d’une ingérence ou d’un manque de respect de la part de la France, pourrait renforcer le sentiment nationaliste et encourager une politique étrangère plus indépendante.



Les positions respectives du Sénégal et de la France, pourraient influencer les dynamiques au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et d’autres instances régionales, notamment en ce qui concerne les questions de sécurité et de coopération militaire.



Il est impératif que les deux nations initient et maintiennent un dialogue constructif, basé sur une communication transparente et un esprit de collaboration. Ce dialogue devrait viser à clarifier leurs positions respectives, tout en identifiant des points de convergence susceptibles de renforcer leur partenariat. Travailler ensemble à la préservation de relations bilatérales solides, requiert un engagement mutuel fondé sur le respect des principes de souveraineté nationale, la reconnaissance des intérêts stratégiques communs et une compréhension approfondie des aspirations politiques, économiques et culturelles, propres à chacune des parties. Cette approche permettra non seulement de désamorcer les tensions potentielles, mais également de construire une coopération durable et bénéfique à long terme. »









Cheikh Sène

Économiste

Enseignant- Chercheur ( UCAD)



