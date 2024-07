Sénégal : Hausse de 1,7 point de pourcentage du taux de chômage au 1er trimestre 2024

Selon l’Ansd, au sens du Bureau international du travail (Bit), les chômeurs comprennent toutes les personnes en âge de travailler qui, au cours de la période de référence, ont été sans travail, disponibles pour travailler durant une période de deux semaines et ont recherché un travail sur la période des quatre semaines ayant précédé la date de collecte.



Toutefois, explique l’Ansd, cette définition s’avère restrictive pour le Sénégal eu égard au marché du travail qui est peu structuré pour la recherche de travail. A cet effet, les personnes sans emploi, qui sont disponibles, mais ne recherchent pas un emploi pour des raisons jugées indépendantes de leur volonté sont comptées parmi les chômeurs et pris ainsi en compte dans la détermination du niveau de chômage dans le pays. Le niveau de chômage au sens strict du Bit et celui au sens élargi sont produits pour des besoins de comparaison.



«Le taux de chômage (élargi) est passé de 21,5% au premier trimestre de 2023 à 23,2% sur la même période en 2024, soit une hausse de 1,7 point de pourcentage. Au sens strict du Bit, il est ressorti à 4,7% au trimestre sous revu.

Au compte du trimestre sous revu, le taux de chômage au sens élargi est plus élevé en milieu rural (31,7% contre 17,5% en zone urbaine). Selon le sexe, le chômage touche plus les femmes (36,7%) que les hommes (13,3%) », révèle l'Ansd.



Adou Faye







