Sénégal : Hausse de l’activité du secteur primaire en décembre 2023

Dans son rapport intitulé ‘’Point mensuel de conjoncture de Février 2024’’, la Dpee relève que cette performance est attribuable aussi bien au sous-secteur de l’élevage (+25,4%) qu’à celui de la pêche (+25,0%).



Sur un an, la même source renseigne que le secteur s’est consolidé de 9,0%, en décembre 2023, en liaison avec les bons résultats de la pêche (+12,1%) et de l’élevage (+8,3%).



Bassirou MBAYE







Source : Le secteur primaire (hors agriculture et sylviculture) s’est conforté de 25,3%, en variation mensuelle, au mois de décembre 2023. L’information est de la Direction de la planification et des études économiques (Dpee).Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Hausse-de-l-activi...

