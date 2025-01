Sénégal : Hausse de l’activité économique interne au mois de novembre

La Dpee explique cette situation grâce à la bonne tenue des secteurs primaire (+2,0%) et secondaire (+4,3%), et des taxes sur biens et services (+4,0%).



Néanmoins, note la Dpee , l’activité du secteur tertiaire est ressortie en légère baisse de 0,2%, sur la période. Sur un an, l’activité économique a reculé de 2,3%, en novembre 2024, en liaison avec la contreperformance du secteur tertiaire (-10,3%) malgré la bonne tenue des secteurs primaire (+3,6%) et secondaire (+2,3%) ainsi que des recouvrements de taxes sur biens et services (+20,6%).

Adou FAYE

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), l’activité économique interne, mesurée par l’indice général d’activité (hors agriculture et sylviculture et hors hydrocarbure), s’est accrue de 1,9% en rythme mensuel, au mois de novembre 2024.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Hausse-de-l-activi...