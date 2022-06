Sénégal : Hausse de l’activité industrielle en avril 2022

La même source souligne que cette évolution est en relation avec le renchérissement des produits des industries extractives (+5,4%) et dans une moindre mesure, de ceux des industries manufacturières (+0,3%).



Par ailleurs, il est noté une stagnation des prix des produits des industries environnementales et de l’« électricité, eau et gaz ». En variation annuelle, les prix de la production industrielle hors égrenage de coton ont haussé de 25,7% en avril 2022, sous l’effet de l’appréciation des prix des industries extractives (+43,2%) et manufacturières (+25,4%).



Sur les quatre premiers mois de l’année 2022, ajoute l’Ansd , les prix de la production industrielle hors égrenage de coton ont augmenté de 24,2% relativement à la période correspondante de 2021. Cette hausse est consécutive à l’accroissement des prix des produits des industries extractives (+31,2%) et manufacturières (+26,4%).

Adou FAYE





Source : Selon l’Agence nationale de la Statistique et de la démographie(ANSD) , l’activité industrielle est marquée, en avril 2022, par une appréciation de 1,4% des prix de la production industrielle hors égrenage de coton, comparativement à ceux du mois précédent.Source : https://www.lejecos.com/Senegal-Hausse-de-l-activi...

