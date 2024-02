Sénégal : Intelcia dévoile sa nouvelle vision et ambitionne de porter le nombre de ses collaborateurs à 1800 en 2024

Lors d’un « petit déjeuner » auquel l’entreprise a convié des journalistes ce vendredi à Dakar, le nouveau Directeur général a indiqué qu’avec trois sites au Sénégal (Deux à Dakar et un à Thiès), la société compte 1600 collaborateurs et ambitionne de porter ce nombre à 1800 durant l’année 2024.



« Intelcia Sénégal met en avant sa politique de favoriser la compétence locale. Avec 99% de ses managers ayant évolué depuis des postes de conseillers clients, l’entreprise démontre son engagement en faveur de la promotion interne et du développement des compétences locales », a fait valoir M. Ndione.



Dans le même sillage, la direction générale indique que 70 % des travailleurs de Intelcia Sénégal bénéficient de Contrats à durée indéterminée (Cdi) avec une stabilité professionnelle et une évolution « fulgurante ».



Intelcia Sénégal qui fait partie d’un groupe présent dans 17 pays avec 40 000 collaborateurs, est présentée par la direction générale comme précurseur dans l’Intelligence Artificielle (IA) même si celle-ci « ne peut remplacer l’humain ».



Pour le directeur général de Intelcia Sénégal, un intérêt particulier est porté à l’inclusion, ce qui explique le recrutement de personnes à mobilité réduite, la prise en compte de leur déplacement au sein des locaux avec des équipements adaptés, entre autres.



